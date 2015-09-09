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Новости / ЖКХ

В Кирове включили теплоснабжение в 73 социальных учреждениях.

Сегодня, 11:56 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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17 сентября глава администрации Кирова Илья Шульгин подписал постановление о начале отопительного сезона в социальных учреждениях.
 
За три дня отопление подключили в 45 детских садах и 14 школах Кирова. Также подключены 14 учреждений здравоохранения и соцсферы.
 
Заявки от руководителей продолжают поступать ежедневно. Появились и проблемные адреса.
 
Родители детей, посещающих детский сад № 51, пожаловались на то, что температура в группах не превышает 15-18 градусов. Специалисты департамента образования выяснили, ниже нормативных параметров она только в одной из групп. Как пояснили в КТК, при заполнении теплотрассы на данном участке после реконструкции 19 сентября был выявлен дефект в камере. Сегодня здесь ведутся ремонтные работы. К пятнице дефект должны устранить и в выходные «прогреть» садик.
 
Отметим, что использование обогревателей открытого типа в детских дошкольных учреждениях не допускается СанПиН. Поэтому руководителю детского сада рекомендовано на текущей неделе предложить родителям временно разместить детей в других группах.


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