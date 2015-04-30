В Кирове начинается отопительный сезон.

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Глава администрации Кирова Илья Шульгин подписал постановление о начале отопительного сезона в городе Кирове с 25 сентября 2018 года.

В документе, в частности, говорится: «Теплоснабжающим и теплосетевым организациям обеспечить подачу теплоносителя в систему теплоснабжения.

С целью сохранения гидравлических режимов тепловых сетей акционерному обществу «Кировская теплоснабжающая компания» рекомендовать разработать график очередности включения систем отопления в городе Кирове. Включить теплоснабжение потребителей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельной 10/3 (микрорайон Лянгасово) согласно разработанному графику».

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК в свою очередь должны обеспечить включение многоквартирных домов, «запитанных» от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельной 10/3 в соответствии с графиком.

В настоящий момент график очередности включения систем отопления сформирован и утвержден.

Процесс подачи отопления на все объекты города продлится в течение 10 дней.