В Нововятске продемонстрировали обновленную котельную

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В Кирове стартовал отопительный сезон. Накануне началось подключение систем отопления жилфонда. Процесс подачи теплоносителя продлится 10 дней. Сегодня батареи уже горячие в домах, запитанных от котельной 8.2 в Нововятском районе. Напомним, с начала июля в котельной шла масштабная реконструкция и работы продолжаются, но на комфорте местных жителей это уже не отражается.Необходимость обновления оборудования котельной в Нововятске связана с подключением к ней новых потребителей, ранее получавших коммунальные ресурсы от выведенного из эксплуатации теплоисточника Нововятского лыжного комбината.Энергетики установили новый более производительный котел, заменили теплообменники, насосы и прочее оборудование котельной. Кроме того, в сжатые сроки была проведена реконструкция воздушной тепловой сети протяженностью более 200-т метров. При этом была увеличена пропускная способность трубопровода, а также построена новая подземная теплосеть протяжённостью 100 м.Как отмечают представители ресурсоснабжающей компании, теперь мощность котельной в Нововятске позволит подавать качественный ресурс круглый год.