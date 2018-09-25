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Новости / ЖКХ

В Нововятске продемонстрировали обновленную котельную

Сегодня, 15:47 | Просмотров: 106 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове стартовал отопительный сезон. Накануне началось подключение систем отопления жилфонда. Процесс подачи теплоносителя продлится 10 дней. Сегодня батареи уже горячие в домах, запитанных от котельной 8.2 в Нововятском районе. Напомним, с начала июля в котельной шла масштабная реконструкция и работы продолжаются, но на комфорте местных жителей это уже не отражается.

Необходимость обновления оборудования котельной в Нововятске связана с подключением к ней новых потребителей, ранее получавших коммунальные ресурсы от выведенного из эксплуатации теплоисточника Нововятского лыжного комбината.

В Нововятске продемонстрировали обновленную котельнуюИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Вопрос отказа лыжного комбината от отопления микрорайона он давно уже обсуждался. Они давно уже предупреждали и могли на законных основаниях прекратить подачу тепла еще в 16 году. Вопрос был очень сложный».

Энергетики установили новый более производительный котел, заменили теплообменники, насосы и прочее оборудование котельной. Кроме того, в сжатые сроки была проведена реконструкция воздушной тепловой сети протяженностью более 200-т метров. При этом была увеличена пропускная способность трубопровода, а также построена новая подземная теплосеть протяжённостью 100 м.

В Нововятске продемонстрировали обновленную котельнуюСЕРГЕЙ БЕРЕСНЕВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "Т ПЛЮС":
«Полностью поменялась система. Была открытая, стала закрытая. Поставлены теплообменники, также сопутствующих работ очень много. Перемонтируют систему водоснабжения, противопожарной системы. Будут установлены новые насосы с частотным приводом, которые позволяют регулировать плавно подачу воды на дома».

Как отмечают представители ресурсоснабжающей компании, теперь мощность котельной в Нововятске позволит подавать качественный ресурс круглый год.


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