Активисты ОНФ проверили в Кирове качество содержания аварийных домов

Активисты Общероссийского народного фронта проверили в Кирове качество содержания аварийных домов. Результаты показали, что практически везде люди проживают в антисанитарных и опасных условиях.
Константин показывает наружную часть дома на Труда, 22. Внутри говорит, картина еще страшнее. В бойлерной - трещины на стенах, рушится кирпичная кладка. В квартире на мужчину уже падал потолок. Его пришлось заделывать собственными силами и тем, что было под рукой. Косметические ремонты за свой счет время от времени приходится делать и другим жильцам дома.
КОНСТАНТИН ЗЫКОВ, ЖИЛЕЦ ДОМА:
«Я вижу только слесарей. Ну мастер приходил, пофотографировал вокруг дома и ушел с концами. Контейнера мусорного нет? Ну они есть там, там и там. Т.е. к соседям ходите? Получается. Дворника у нас никогда по жизни не было».
Схожая ситуация по адресу Лесозаводская 28. Стены обшиты деталями разобранного шифоньера. Разваливается лестница, гниют окна, полы.
- Вот сейчас у меня рука находится в квартире. Здесь вообще ничего. Как строили, я не знаю.
Основная проблема дома - канализация. Стоки скапливаются в подполье. Два года назад жильцов сильно затопило. Коммунальные проблемы усугубило и появление новых обитателей. ЛЮДМИЛА МАРТЫНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА:
«Вот соседки сейчас нет. Вот такие крысы прыгали по кастрюлям. Писали о них и про все, но никакой реакции нет. Нас здесь нет, нас здесь забыли».
Активисты ОНФ проверили около 20 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. Несмотря на то, что люди оплачивают квитанции за содержание и ремонт, никакого управления они по факту не видят.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В большинстве домов управляющих компаний не было обнаружено вообще. По сути, дома брошены на произвол судьбы. По действующему законодательству, если в доме не производится управление, то вопрос должна решать администрация».
Из Департамента городского хозяйства нами был получен письменный ответ. Открытые конкурсы на обслуживание домов, находящихся без управления проводятся регулярно. Но в силу серьезных трат на ремонт зданий и коммуникаций управляющие компании не охотно участвуют в них. Фонд аварийных и ветхих домов сегодня обслуживает МУП "Центральная коммунальная служба". Из-за низкой собираемости коммунальных платежей она не может в полном объеме рассчитываться с "ресурсниками". Как следствие, возникают проблемы с обслуживанием домов. В Департаменте уточнили, по Жилищному кодексу, собственники помещений могут также самостоятельно заключать договоры с организациями и вести расчеты напрямую.
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