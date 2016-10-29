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Кировские общественники вышли на дороги Кирова, чтобы проверить информацию о ямочном ремонте. Ранее разобраться в списках, предоставленных ГДМС, активисты не смогли. Сейчас же убедились, что все сведения верны.Члены рабочей группы по общественному контролю за ремонтом дорог решили узнать, как в Кирове проводится ямочный ремонт. Получили список на 64 страницах отремонтированных ГДМС участков. Однако, достоверность сведений проверить не смогли.Оказалось, что предприятие для определения местоположения использует многочастотный приемник. А съемка производится в системе координат города Кирова. Общественники данные нюансы не учли, поэтому GPS-навигатор и увел их далеко за пределы Кирова.В итоге на улице Московской областного центра общественникам все-таки удалось разобраться в работе специального прибора.Во время следующего совместного выезда рабочей группы Общественной палаты и подрядчика проверят гарантийные участки отремонтированных дорог.