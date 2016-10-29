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Новости / ЖКХ

Кировские общественники вышли на дороги Кирова, чтобы проверить информацию о ямочном ремонте

Вчера, 20:45 | Просмотров: 99 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировские общественники вышли на дороги Кирова, чтобы проверить информацию о ямочном ремонте. Ранее разобраться в списках, предоставленных ГДМС, активисты не смогли. Сейчас же убедились, что все сведения верны.

Члены рабочей группы по общественному контролю за ремонтом дорог решили узнать, как в Кирове проводится ямочный ремонт. Получили список на 64 страницах отремонтированных ГДМС участков. Однако, достоверность сведений проверить не смогли.

Кировские общественники вышли на дороги Кирова, чтобы проверить информацию о ямочном ремонтеКОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы забили эти точки координат в обычной системе GPS-навигации, и нас эти точки координат увели в Казахстан и в Оричевский район, мы задали вопрос ДДХ и руководителю "ГДМС", а как проверить эти ямы».

Оказалось, что предприятие для определения местоположения использует многочастотный приемник. А съемка производится в системе координат города Кирова. Общественники данные нюансы не учли, поэтому GPS-навигатор и увел их далеко за пределы Кирова.

Кировские общественники вышли на дороги Кирова, чтобы проверить информацию о ямочном ремонтеМАКСИМ КОМАРОВ, ГЕОДЕЗИСТ АО "ГОРДОРМОСТСТРОЙ":
«У нас есть общепринятая система измерения углов - градусы, минуты, секунды, в Яндекс-картах вы забивали эти координаты в десятичных градусах, 30 секунд - это полградуса, так и получилось, что в Оричах координаты находились, для обзорных целей можно использовать географические сервисы и в Яндекс-картах можно эти ямы проверить, они все есть».

В итоге на улице Московской областного центра общественникам все-таки удалось разобраться в работе специального прибора.

КОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Каждая яма на сегодняшний день, как мы убедились, на 100% соответствует той системе координат, тому списку, который нам предоставили».

Во время следующего совместного выезда рабочей группы Общественной палаты и подрядчика проверят гарантийные участки отремонтированных дорог.


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