В Кирове слишком затянулся ремонт дворов
Благоустраивать двор на Советской, 73 в Нововятском районе должны были начать еще месяц назад, свидетельством тому - объявление на подъездах. Автовладельцы площадку сразу же освободили, но рабочих так и не дождались. По словам жильцов, этот гравий сюда привезли только на днях.
ВАЛЕНТИНА БУШ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. СОВЕТСКОЙ, 73:
«Так до сих пор ничего не сделано, приходил экскаватор, убрали два бордюра, и все на этом закончилось, а уже октябрь на носу».
Представитель подрядчика срыв сроков объясняет нехваткой рабочих. Сейчас заканчивается благоустройство в Радужном, а на этот двор планируют зайти в понедельник. Однако главу администрации города такое положение дел не устроило.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Пока погода налаживается, ожидаем, что в субботу и воскресенье работы начнутся активно».
Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" подрядчик должен отремонтировать 11 дворов в Нововятском районе и все работы завершить еще до 21 сентября. Здесь же, на Советской, 73, не подготовлено даже место для детской площадки, хотя все модули уже завезены.
ВАЛЕРИЙ ОВЕЧКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО СК "ТИГРАН ВЕЛИКИЙ":
«Сейчас с сетями связались, сети приедут, так как там идет газ, электричество, выкопировка есть, сети приедут, конкретно укажут место, где нельзя копать, все будет установлено в течение дня».
Всего в Кирове еще не приступали к ремонту пяти дворов - двух в Лянгасово и трех в Нововятском районе.
АЛЕКСАНДР ОРЕХОВ, И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Такой срок у нас установлен - за две недели они должны закончить полностью асфальтирование и малые формы будут также параллельно устанавливаться».
По федеральной программе в областном центре в этом году будет отремонтировано 46 дворов. И еще 6 - на сэкономленные средства. На следующий год в администрации планируют изменить подход к выбору объектов.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Что сразу напрашивается - лоты нужно формировать географически, логически, чтобы один подрядчик делал тротуар и этот же двор, техника есть, завез единый материал, все это сделал и спокойно сдал».
Чтобы избежать подобных ситуаций с нарушением срока ремонтов в будущем, уже сейчас ведётся обследование дворов и тротуаров для работ в 2019 году. Одновременно идет подготовка проектной документации. Это позволит вывести подрядчиков раньше, чтобы окончание работ совпадало по срокам с другой программой - "Безопасные и качественные дороги".
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!