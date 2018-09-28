В Кирове слишком затянулся ремонт дворов

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Ремонт всех дворов по программе "Формирование комфортной городской среды" должен был завершиться еще на прошлой неделе. Однако, на некоторых к работам даже не приступили. Сегодня проблемные объекты проверил глава администрации Кирова.Благоустраивать двор на Советской, 73 в Нововятском районе должны были начать еще месяц назад, свидетельством тому - объявление на подъездах. Автовладельцы площадку сразу же освободили, но рабочих так и не дождались. По словам жильцов, этот гравий сюда привезли только на днях.Представитель подрядчика срыв сроков объясняет нехваткой рабочих. Сейчас заканчивается благоустройство в Радужном, а на этот двор планируют зайти в понедельник. Однако главу администрации города такое положение дел не устроило.Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" подрядчик должен отремонтировать 11 дворов в Нововятском районе и все работы завершить еще до 21 сентября. Здесь же, на Советской, 73, не подготовлено даже место для детской площадки, хотя все модули уже завезены.Всего в Кирове еще не приступали к ремонту пяти дворов - двух в Лянгасово и трех в Нововятском районе.По федеральной программе в областном центре в этом году будет отремонтировано 46 дворов. И еще 6 - на сэкономленные средства. На следующий год в администрации планируют изменить подход к выбору объектов.Чтобы избежать подобных ситуаций с нарушением срока ремонтов в будущем, уже сейчас ведётся обследование дворов и тротуаров для работ в 2019 году. Одновременно идет подготовка проектной документации. Это позволит вывести подрядчиков раньше, чтобы окончание работ совпадало по срокам с другой программой - "Безопасные и качественные дороги".