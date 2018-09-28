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Новости / ЖКХ

В Кирове слишком затянулся ремонт дворов

Вчера, 20:47 | Просмотров: 87 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Ремонт всех дворов по программе "Формирование комфортной городской среды" должен был завершиться еще на прошлой неделе. Однако, на некоторых к работам даже не приступили. Сегодня проблемные объекты проверил глава администрации Кирова.

Благоустраивать двор на Советской, 73 в Нововятском районе должны были начать еще месяц назад, свидетельством тому - объявление на подъездах. Автовладельцы площадку сразу же освободили, но рабочих так и не дождались. По словам жильцов, этот гравий сюда привезли только на днях.

В Кирове слишком затянулся ремонт дворовВАЛЕНТИНА БУШ, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. СОВЕТСКОЙ, 73:
«Так до сих пор ничего не сделано, приходил экскаватор, убрали два бордюра, и все на этом закончилось, а уже октябрь на носу».

Представитель подрядчика срыв сроков объясняет нехваткой рабочих. Сейчас заканчивается благоустройство в Радужном, а на этот двор планируют зайти в понедельник. Однако главу администрации города такое положение дел не устроило.

В Кирове слишком затянулся ремонт дворовИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Пока погода налаживается, ожидаем, что в субботу и воскресенье работы начнутся активно».

Всего по программе "Формирование комфортной городской среды" подрядчик должен отремонтировать 11 дворов в Нововятском районе и все работы завершить еще до 21 сентября. Здесь же, на Советской, 73, не подготовлено даже место для детской площадки, хотя все модули уже завезены.

В Кирове слишком затянулся ремонт дворовВАЛЕРИЙ ОВЕЧКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО СК "ТИГРАН ВЕЛИКИЙ":
«Сейчас с сетями связались, сети приедут, так как там идет газ, электричество, выкопировка есть, сети приедут, конкретно укажут место, где нельзя копать, все будет установлено в течение дня».

Всего в Кирове еще не приступали к ремонту пяти дворов - двух в Лянгасово и трех в Нововятском районе.

В Кирове слишком затянулся ремонт дворовАЛЕКСАНДР ОРЕХОВ, И.О. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Такой срок у нас установлен - за две недели они должны закончить полностью асфальтирование и малые формы будут также параллельно устанавливаться».

По федеральной программе в областном центре в этом году будет отремонтировано 46 дворов. И еще 6 - на сэкономленные средства. На следующий год в администрации планируют изменить подход к выбору объектов.

ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Что сразу напрашивается - лоты нужно формировать географически, логически, чтобы один подрядчик делал тротуар и этот же двор, техника есть, завез единый материал, все это сделал и спокойно сдал».

Чтобы избежать подобных ситуаций с нарушением срока ремонтов в будущем, уже сейчас ведётся обследование дворов и тротуаров для работ в 2019 году. Одновременно идет подготовка проектной документации. Это позволит вывести подрядчиков раньше, чтобы окончание работ совпадало по срокам с другой программой - "Безопасные и качественные дороги".


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