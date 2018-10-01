Жители дома на улице Воровского обеспокоены тем, как идет ремонт двора

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Кировчане, обеспокоенные тем, что ремонт двора пошел совсем не так, как планировалось, обратились в Общероссийский народный фронт. Работы проводятся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».Долгожданный ремонт дворовой территории на улице Воровского, 139 начался несколько недель назад. Согласно проектно-сметной документации, рабочие должны были разобрать старое асфальтобетонное покрытие вокруг колодца, очистить камеру от ила и грязи, промыть трубопровод, установить новое бетонное кольцо и чугунный люк с решеткой, выровняв его по высоте проезжей части. Жители забили тревогу, когда увидели, что рабочие вовсе не собираются выполнять эти работы, а старая решетка ливневой канализации уже засыпана щебнем.Активисты ОНФ написали письменное обращение в администрацию города, где просили незамедлительно устранить выявленные нарушения. К приезду нашей съемочной группы во дворе уже работал экскаватор, который вскрыл закопанные колодцы.Еще одна претензия к подрядчику у жильцов в том, что в другой части двора был сделан не предусмотренный проектом въезд на газон. По словам жильцов, рабочие выполнили просьбу одного из жителей, который организовал себе парковку в проходе между домами прямо под окнами у соседей. Сейчас подрядчику предстоит выполнить ремонт колодца ливневой канализации и убрать пониженный бордюр там, где его быть не должно, чтобы исключить заезд автомобилей на газон в неположенном месте.