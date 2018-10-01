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Новости / ЖКХ

Жители дома на улице Воровского обеспокоены тем, как идет ремонт двора

Сегодня, 15:03 | Просмотров: 81 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировчане, обеспокоенные тем, что ремонт двора пошел совсем не так, как планировалось, обратились в Общероссийский народный фронт. Работы проводятся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Долгожданный ремонт дворовой территории на улице Воровского, 139 начался несколько недель назад. Согласно проектно-сметной документации, рабочие должны были разобрать старое асфальтобетонное покрытие вокруг колодца, очистить камеру от ила и грязи, промыть трубопровод, установить новое бетонное кольцо и чугунный люк с решеткой, выровняв его по высоте проезжей части. Жители забили тревогу, когда увидели, что рабочие вовсе не собираются выполнять эти работы, а старая решетка ливневой канализации уже засыпана щебнем.

Жители дома на улице Воровского обеспокоены тем, как идет ремонт двораОЛЬГА УСАТОВА, СТАРШАЯ ПО ДОМУ:
«Мы категорически против, мы живем с соседями более 40 лет и нам бы не хотелось иметь конфликт с соседним домом. Потому что вся вода ушла бы к ним туда».

Активисты ОНФ написали письменное обращение в администрацию города, где просили незамедлительно устранить выявленные нарушения. К приезду нашей съемочной группы во дворе уже работал экскаватор, который вскрыл закопанные колодцы.

Жители дома на улице Воровского обеспокоены тем, как идет ремонт двораДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Жители обратились к нам, потому что не могли добиться внятного ответа от работников подрядной организации. Мы разместили свой релиз, пригласили вас, чтобы эту ситуацию озвучить и показать людям, что не нужно мириться, нужно поднимать вопрос пока это можно исправить. Сейчас это и нужно делать».

Еще одна претензия к подрядчику у жильцов в том, что в другой части двора был сделан не предусмотренный проектом въезд на газон. По словам жильцов, рабочие выполнили просьбу одного из жителей, который организовал себе парковку в проходе между домами прямо под окнами у соседей. Сейчас подрядчику предстоит выполнить ремонт колодца ливневой канализации и убрать пониженный бордюр там, где его быть не должно, чтобы исключить заезд автомобилей на газон в неположенном месте.


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