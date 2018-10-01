В Торфяном начался отопительный сезон

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В поселке Торфяном Оричевского района удалось разрешить ситуацию с началом отопительного сезона. Из-за большой задолженности перед ресурсоснабжающими организациями котельная была отключена от электроэнергии и газа. В минувшую субботу тепло пришло и в дома, и в социальные объекты.За выходные Наталья Кротова успела перестирать все детское белье. До включения отопления сушить было негде. А от холода спасались, включая обогреватели в каждой комнате.А между тем, подготовка к отопительному сезону в Торфяном успешно завершилась еще в середине лета. А затем из-за большой задолженности перед ресурсоснабжающими организациями котельные отключили от электроэнергии и газа. На прошлой неделе в поселке даже был введен режим чрезвычайной ситуации.Сейчас отопительный сезон в Торфяном начался, но, если жители и предприятия так и не погасят долги, такая ситуация может повториться и следующей осенью.