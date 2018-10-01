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Новости / ЖКХ

В Торфяном начался отопительный сезон

Сегодня, 17:33 | Просмотров: 70 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В поселке Торфяном Оричевского района удалось разрешить ситуацию с началом отопительного сезона. Из-за большой задолженности перед ресурсоснабжающими организациями котельная была отключена от электроэнергии и газа. В минувшую субботу тепло пришло и в дома, и в социальные объекты.

За выходные Наталья Кротова успела перестирать все детское белье. До включения отопления сушить было негде. А от холода спасались, включая обогреватели в каждой комнате.

В Торфяном начался отопительный сезонНАТАЛЬЯ КРОТОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА П. ТОРФЯНОЙ:
«У нас единая система, которая отапливает весь поселок, если дома нет, то и ни в садике, ни в больнице, ни в школе, замерзают все».

А между тем, подготовка к отопительному сезону в Торфяном успешно завершилась еще в середине лета. А затем из-за большой задолженности перед ресурсоснабжающими организациями котельные отключили от электроэнергии и газа. На прошлой неделе в поселке даже был введен режим чрезвычайной ситуации.

В Торфяном начался отопительный сезонЕКАТЕРИНА КУБЫШКИНА, ГЛАВА ТОРФЯНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Мы обходили население, чтобы люди знали, что у них есть выход из положения - обратиться в ресурсоснабжающую организацию, заключить соглашение на рассрочку платежа, а затем оформить и субсидии, и льготы для многодетных семей, многие и не знают, что они имеют льготы 50%».

Сейчас отопительный сезон в Торфяном начался, но, если жители и предприятия так и не погасят долги, такая ситуация может повториться и следующей осенью.


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