Регион готовится к поэтапному переходу на новую систему обращения с отходами
Регион готовится к поэтапному переходу на новую систему обращения с отходами. Сегодня население активно информируют о том, что с нового года для всех жителей страны будет предоставляться новая коммунальная услуга - вывоз ТКО. Она внедряется для того, чтобы навести порядок в системе обращения с отходами.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Новая система должна привести к улучшению жизни людей. Должны появиться рычаги по стимулированию УК, регионального оператора. Люди должны увидеть реальные перемены состояния города, очищения. Вот это важно увидеть».
Заниматься сбором, сортировкой и вывозом мусора будет единый региональный оператор - АО "Куприт". На сегодняшний день каждый муниципалитет определился с площадками, где будут стоять контейнеры для сбора. Из всего это возникает вопрос, а за чей счет будут приобретаться контейнеры.
ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас полигон в Осинцах прошел все экологические экспертизы, получил разрешение на строительство, зарегистрирован в реестре полигонов по обращения с ТБО в Минприроды РФ. Ввод полигона осуществлял Росприроднадзор РФ. У нас вся территориальная схема, электронная схема, схема обращения с ТКО регионального оператора рассчитана на работу полигона в Осинцах».
Тариф на вывоз твердых бытовых отходов станет известен к 4 декабря. После этого новый подрядчик приступит к своим обязанностям по сбору и вывозу мусора. Пока ясно одно, что жители города будут платить с квадратного метра, а в сельской местности плата будет взыматься с количества прописанных человек.
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