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«Если такая площадка находится не территории дома и участок принадлежит дому, то это полномочия жителей. Либо ТСЖ, либо УК. Если это муниципальная земля, то это полномочия муниципалитета. Но ввиду отсутствия ресурсов и мы в беде никого не оставим, где "пожарная ситуация" за счет бюджета закроем».

В библиотеке имени Герцена прошел очередной пресс-завтрак с главой региона. Основная тема беседы - переход региона на новую систему управления отходами.Регион готовится к поэтапному переходу на новую систему обращения с отходами. Сегодня население активно информируют о том, что с нового года для всех жителей страны будет предоставляться новая коммунальная услуга - вывоз ТКО. Она внедряется для того, чтобы навести порядок в системе обращения с отходами.Заниматься сбором, сортировкой и вывозом мусора будет единый региональный оператор - АО "Куприт". На сегодняшний день каждый муниципалитет определился с площадками, где будут стоять контейнеры для сбора. Из всего это возникает вопрос, а за чей счет будут приобретаться контейнеры.Главе региона был задан еще один вопрос, который в последнее время у всех на слуху. Будет ли работать полигон ТБО в Осинцах с нового года.Тариф на вывоз твердых бытовых отходов станет известен к 4 декабря. После этого новый подрядчик приступит к своим обязанностям по сбору и вывозу мусора. Пока ясно одно, что жители города будут платить с квадратного метра, а в сельской местности плата будет взыматься с количества прописанных человек.