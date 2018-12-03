В Кирове вернут на остановки урны для мусора.

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В выходные в Кирове на многих остановках пропали урны для мусора.

А весь мусор, который в них был на момент исчезновения, оказался брошенным на земле.

На ситуацию обратили внимание пользователей соцсетей. И ее причины стали известны на ежедневном оперативном совещании у главы администрации города.

Как пояснили в Дирекции дорожного хозяйства, в настоящее время идет перераспределение титульных списков улично-дорожной сети, обслуживаемых подрядчиками.

При этом САХ без каких-либо согласований с городскими службами демонтировал "свои" урны с остановочных площадок.

Глава администрации г. Кирова Илья Шульгин дал поручение профильным службам в течение дня решить проблему.

Завтра на всех остановках общественного транспорта должны стоять урны и должна быть организована ежедневная уборка площадок.