В Кирове вернут на остановки урны для мусора.
В выходные в Кирове на многих остановках пропали урны для мусора.
А весь мусор, который в них был на момент исчезновения, оказался брошенным на земле.
На ситуацию обратили внимание пользователей соцсетей. И ее причины стали известны на ежедневном оперативном совещании у главы администрации города.
Как пояснили в Дирекции дорожного хозяйства, в настоящее время идет перераспределение титульных списков улично-дорожной сети, обслуживаемых подрядчиками.
При этом САХ без каких-либо согласований с городскими службами демонтировал "свои" урны с остановочных площадок.
Глава администрации г. Кирова Илья Шульгин дал поручение профильным службам в течение дня решить проблему.
Завтра на всех остановках общественного транспорта должны стоять урны и должна быть организована ежедневная уборка площадок.
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