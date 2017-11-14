Сотрудники ГЖИ пришли с проверкой в один из домов на Октябрьском проспекте

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Жители дома по Октябрьскому проспекту 56а с трудом вошли в отопительный сезон, а сейчас в многоквартирном доме перебои с горячим водоснабжением. Не получив ответов от управляющей компании жильцы написали обращение в государственную жилищную инспекцию, что послужило поводом для серьезной проверки.Как рассказали жильцы, 27 сентября в их доме подали тепло. Вроде бы живи да радуйся, но как оказалось в части квартир в комнатах отопление отсутствовало. Сказать, проще в системе отопления появились воздушные пробки. Эту ситуацию может решить сантехник очень легко и просто.С отоплением проблему решили, по словам жильцов батареи греют хорошо, но возникли перебои с горячим водоснабжением. И опять у людей начались хождения и звонки по различным инстанциям. Почему отсутствует горячая вода люди так и не узнали. Было принято решение написать жалобу в ГЖИ, чтобы была дана оценка деятельности управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом. На сегодняшний день специалисты госжилинспекции проводят проверочные мероприятия.Добавим, что, не дожидаясь результатов проверки, жители дома уже начали работу по выбору и смене управляющей компании.