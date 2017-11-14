Сотрудники ГЖИ пришли с проверкой в один из домов на Октябрьском проспекте
Как рассказали жильцы, 27 сентября в их доме подали тепло. Вроде бы живи да радуйся, но как оказалось в части квартир в комнатах отопление отсутствовало. Сказать, проще в системе отопления появились воздушные пробки. Эту ситуацию может решить сантехник очень легко и просто.
ВАЛЕНТИНА БУРКОВА, ЧЛЕН СОВЕТА ДОМА:
«Куда мы только не обращались, делали заявки. Я не одна, весь дом у кого эта проблема была. Кое-как к 30 октября отопление запустили во всем доме».
С отоплением проблему решили, по словам жильцов батареи греют хорошо, но возникли перебои с горячим водоснабжением. И опять у людей начались хождения и звонки по различным инстанциям. Почему отсутствует горячая вода люди так и не узнали. Было принято решение написать жалобу в ГЖИ, чтобы была дана оценка деятельности управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом. На сегодняшний день специалисты госжилинспекции проводят проверочные мероприятия.
ДМИТРИЙ СЕКРЕТАРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЖИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По итогам проверки будут приняты решения, в том числе, у нас есть ряд составов административных правонарушений касательно как лицензионных нарушений по кодексу. Посмотрим, какие меры могут быть приняты, в плане реагирования граждан на обращения там есть отдельная статья в Коапе».
Добавим, что, не дожидаясь результатов проверки, жители дома уже начали работу по выбору и смене управляющей компании.
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