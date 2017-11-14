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Новости / ЖКХ

Сотрудники ГЖИ пришли с проверкой в один из домов на Октябрьском проспекте

Сегодня, 17:42 | Просмотров: 101 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Жители дома по Октябрьскому проспекту 56а с трудом вошли в отопительный сезон, а сейчас в многоквартирном доме перебои с горячим водоснабжением. Не получив ответов от управляющей компании жильцы написали обращение в государственную жилищную инспекцию, что послужило поводом для серьезной проверки.

Как рассказали жильцы, 27 сентября в их доме подали тепло. Вроде бы живи да радуйся, но как оказалось в части квартир в комнатах отопление отсутствовало. Сказать, проще в системе отопления появились воздушные пробки. Эту ситуацию может решить сантехник очень легко и просто.

Сотрудники ГЖИ пришли с проверкой в один из домов на Октябрьском проспекте ВАЛЕНТИНА БУРКОВА, ЧЛЕН СОВЕТА ДОМА:
«Куда мы только не обращались, делали заявки. Я не одна, весь дом у кого эта проблема была. Кое-как к 30 октября отопление запустили во всем доме».

С отоплением проблему решили, по словам жильцов батареи греют хорошо, но возникли перебои с горячим водоснабжением. И опять у людей начались хождения и звонки по различным инстанциям. Почему отсутствует горячая вода люди так и не узнали. Было принято решение написать жалобу в ГЖИ, чтобы была дана оценка деятельности управляющей компании, которая обслуживает многоквартирный дом. На сегодняшний день специалисты госжилинспекции проводят проверочные мероприятия.

Сотрудники ГЖИ пришли с проверкой в один из домов на Октябрьском проспекте ДМИТРИЙ СЕКРЕТАРЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЖИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По итогам проверки будут приняты решения, в том числе, у нас есть ряд составов административных правонарушений касательно как лицензионных нарушений по кодексу. Посмотрим, какие меры могут быть приняты, в плане реагирования граждан на обращения там есть отдельная статья в Коапе».

Добавим, что, не дожидаясь результатов проверки, жители дома уже начали работу по выбору и смене управляющей компании.


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