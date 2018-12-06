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Новости / ЖКХ

Размер тарифов на вывоз мусора обсудили в областной Общественной палате

Сегодня, 10:56 | Просмотров: 156 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Размер тарифов на вывоз мусора обсудили в областной Общественной палате. За круглым столом собрались все заинтересованные стороны: представители власти, регионального оператора и общественники.
 
 
Сколько стоит мусор? Оказывается, ответ на этот вопрос на разных полигонах ТБО будет разным. На новой свалке в Осинцах тариф составит более 630 рублей за кубометр. А в соседнем Кирово-Чепецком районе - всего 60. Общественники попытались выяснить, откуда взялась столь большая сумма.

Размер тарифов на вывоз мусора обсудили в областной Общественной палате КОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Его тариф на сегодняшний день фактически, в некоторых случаях в три раза больше, в некоторых в шесть, в десять раз больше остальных тарифов, которые существует в Кировской области».
 
 
В региональной службе по тарифам считают, что заявленная цифра экономически обоснована.

Размер тарифов на вывоз мусора обсудили в областной Общественной палате МАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Тарифы данные предполагают, что они обеспечат как осуществление текущей операционной деятельности в 2019 году для полигонов, так и начало реализации ряда инвестиционных программ, которые утверждены министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства».
 
 
Первая очередь полигона в Осинцах, несмотря на судебные тяжбы, должна заработать с 1 января, и станет центральной: она примет на себя основную массу отходов из областного центра и ряда районов. Но ее резервов хватит на два года. В течение этого времени запустят вторую очередь большего объема, рассчитанную на восемь лет. При этом выяснилась важная деталь: изначально планировали построить большой полигон.

Размер тарифов на вывоз мусора обсудили в областной Общественной палате ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очередность строительства по центральному полигону, согласно сметной документации, немножко была перепутана. Сначала построили вторую очередь, мощность которой хватает всего на 2 года».
 
 
Кто перепутал проекты стоимостью в 150-т и 650-т миллионов рублей, в ходе встречи сказано не было. Дискуссия развернулась вокруг "мусорного" тарифа для населения. Жителям города предлагают платить с квадратного метра, а не с человека. Министерство энергетики и ЖКХ предложило цифру 7 рублей с квадратного метра, однако общественники с ней не согласились. Более справедливым был бы тариф 5 рублей.

Несложные расчеты показывают, что при таком тарифе и средней площади жилья на семью в Кирове в 50 "квадратов" выйдет 250-т рублей с квартиры. При этом в расчетах не учтены порядка 70 тысяч человек, живущих в городе без регистрации, и ежедневно вносящих свой вклад в "мусорный вопрос". Иначе говоря, в вопросе о тарифе остается много непроработанных моментов и неясностей. Так, например, у общественников возникли вопросы к затратам регионального оператора, отвечающего за утилизацию мусора, на закупку техники и оборудования.

Добавим, что региональная служба по тарифам отложила принятие решения по установке размера тарифа за вывоз мусора.


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