На одной из улиц Кирова образовалась свалка мусора высотой в человеческий рост.

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Как поясняют жители улицы Зимней, они стали заложниками нежелания двух обслуживающих организаций исполнять свои договорные обязательства.

Свалка рядом с домами растет уже продолжительное время. Контейнерной площадкой между домами № 4 и 6 на улице Зимней пользуется 10 многоквартирных домов и жители частного сектора.

Раньше на площадке было два контейнера. Несколько месяцев один из контейнеров убрали. Из оставшегося мусор регулярно вывозят, а все, что лежит рядом остается неубранным.

На свалке уже обосновались крысы, бездомные собаки и вороны. В местной администрации подтвердили тот факт, что на 125 местных жителей по нормативам полагается один контейнер. И также управляющие компании не исполняют свои договорные обязательства. Сейчас администрация пытается привлечь их к административной ответственности.

Обслуживающая организация КДУ-3 обвиняет в мусорном коллапсе управляющие компании, которые, якобы, подают заниженные данные о количестве жильцов, а то и вовсе не платят за вывоз отходов.

Активисты ОНФ, к которым обратились местные жители, готовят обращение в прокуратуру.