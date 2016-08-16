ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

08 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.9227
EURO: 76.0777
Погода в городе Кирове:
утром:  -6...-4°C
днём:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

В Кирове появились новые мусороуборочные машины

Вчера, 20:47 | Просмотров: 128 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове появились новые мусороуборочные машины. Их закупило предприятие, которое будет заниматься вывозом ТБО. В автопарке пока четыре новых машины, всего по плану закупить двенадцать. Как они работают, и чем отличаются от прежних?

Алексей Куршаков опытный водитель - мусороуборочной машиной управляет много лет. Неделю назад он пересел на новый автомобиль. Говорит работать стало гораздо комфортнее - кресло и руль регулируются, есть камера заднего вида, основной борт управляется с помощью компьютера.

В Кирове появились новые мусороуборочные машиныАЛЕКСЕЙ КУРШАКОВ, ВОДИТЕЛЬ МУСОРОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ:
«Все отображается, кнопками можно выставить любой режим».
 
 
Алексей быстро разобрался с новыми опциями. Сейчас на расчистку объекта уходит гораздо меньше времени. Вручную нужно только убрать прилегающую территорию, подкатить контейнер - все остальное сделает машина».

АЛЕКСЕЙ КУРШАКОВ, ВОДИТЕЛЬ МУСОРОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ:
«Там плита стоит, мусор поднимает и запрессовывает».

Эти автомобили довольно прожорливые - мусора поглощают в 3-4 раза больше, чем их предшественники.

В Кирове появились новые мусороуборочные машиныВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР КДУ-3:
«Расходы на содержания газика и ЗИЛа больше, чем на данный автомобиль. ЗИЛ вез от 18 до 22 кубов, новый авто везет от 75 до 90 кубов. Экономия существенная».

КДУ-3 - один из двух подрядчиков, с которыми заключил договор региональный оператор по вывозу мусора. Всего предприятие планирует закупить 12 таких автомобилей. Они будут работать как в Кирове, так и в районах области.

ВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР КДУ-3:
«Этот автомобиль мы можем с помощью системы спутниковой навигации отследить - как работает водитель, как передвигается, как прессует. Чтобы не увез больше или наоборот меньше мусора - минимизировать холостые пробеги автомобиля».

Средства подрядчику пока приходится вкладывать свои, в том числе и на покупку новых контейнеров. Инвестиций от регионального оператора ждут не раньше февраля, именно к этому сроку поступят первые платежи от населения. По словам подрядчика, покупка новых современных автомобилей не будет способствовать увеличению тарифа за вывоз ТБО, а наоборот сработает на экономию.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В небе появилась комета, которую можно увидеть невооруженным глазом.

17:11 07.12.2018


В небе появилась комета, которую можно увидеть невооруженным глазом.

В Кировской области 339 тысяч льготников в декабре получат соцвыплаты.

17:04 07.12.2018


В Кировской области 339 тысяч льготников в декабре получат соцвыплаты.

28-летнего кировчанина будут судить в Краснодаре за изготовление фальшивых денег.

16:26 07.12.2018


28-летнего кировчанина будут судить в Краснодаре за изготовление фальшивых денег.

В Кирове ищут владельцев незаконно установленных ларьков.

16:14 07.12.2018


В Кирове ищут владельцев незаконно установленных ларьков.

Впервые за несколько лет в Кирове началось обустройство наиболее аварийных участков.

16:08 07.12.2018


Впервые за несколько лет в Кирове началось обустройство наиболее аварийных участков.

Житель Нагорска "подарил" мошенникам 1 млн 375 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за "некачественный товар".

15:57 07.12.2018


Житель Нагорска "подарил" мошенникам 1 млн 375 тысяч рублей, чтобы получить компенсацию за…

На одной из улиц Кирова образовалась свалка мусора высотой в человеческий рост.

15:29 07.12.2018


На одной из улиц Кирова образовалась свалка мусора высотой в человеческий рост.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой

20:49 07.12.2018


Кировские палеонтологи работают с уникальной находкой

В Кирове появились новые мусороуборочные машины

20:47 07.12.2018


В Кирове появились новые мусороуборочные машины

Рейд по пиротехнике

20:45 07.12.2018


Рейд по пиротехнике

В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения

15:26 07.12.2018


В Кирове завершились 15-е Васнецовские чтения

В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Александро-Невская ленточка"

11:46 07.12.2018


В Кирове прошла гражданско-патриотическая акция "Александро-Невская ленточка"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кировскую область поступят 22 новые машины скорой помощи

16.08.2016


В Кировскую область поступят 22 новые машины скорой помощи

Жители дома на улице Солнечной пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в праздники

15.01.2018


Жители дома на улице Солнечной пожаловались на несвоевременный вывоз мусора в праздники

Один человек с травмами, и три машины повреждены

19.06.2015


Один человек с травмами, и три машины повреждены

Новые контейнеры для мусора

19.04.2017


Новые контейнеры для мусора

В Кирове нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.

24.08.2018


В Кирове нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.

Две автоледи разбили свои машины в Кирове

12.10.2016


Две автоледи разбили свои машины в Кирове

Популярные новости

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

27.11.2018


В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

03.12.2018


В ДТП в Юрьянском районе погибла молодая женщина.

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

24.11.2018


На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

25.11.2018


В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх