В Кирове появились новые мусороуборочные машины
Алексей Куршаков опытный водитель - мусороуборочной машиной управляет много лет. Неделю назад он пересел на новый автомобиль. Говорит работать стало гораздо комфортнее - кресло и руль регулируются, есть камера заднего вида, основной борт управляется с помощью компьютера.
АЛЕКСЕЙ КУРШАКОВ, ВОДИТЕЛЬ МУСОРОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ:
АЛЕКСЕЙ КУРШАКОВ, ВОДИТЕЛЬ МУСОРОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ:
«Там плита стоит, мусор поднимает и запрессовывает».
Эти автомобили довольно прожорливые - мусора поглощают в 3-4 раза больше, чем их предшественники.
ВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР КДУ-3:
«Расходы на содержания газика и ЗИЛа больше, чем на данный автомобиль. ЗИЛ вез от 18 до 22 кубов, новый авто везет от 75 до 90 кубов. Экономия существенная».
КДУ-3 - один из двух подрядчиков, с которыми заключил договор региональный оператор по вывозу мусора. Всего предприятие планирует закупить 12 таких автомобилей. Они будут работать как в Кирове, так и в районах области.
ВЯЧЕСЛАВ ВЫЛЕГЖАНИН, ДИРЕКТОР КДУ-3:
«Этот автомобиль мы можем с помощью системы спутниковой навигации отследить - как работает водитель, как передвигается, как прессует. Чтобы не увез больше или наоборот меньше мусора - минимизировать холостые пробеги автомобиля».
Средства подрядчику пока приходится вкладывать свои, в том числе и на покупку новых контейнеров. Инвестиций от регионального оператора ждут не раньше февраля, именно к этому сроку поступят первые платежи от населения. По словам подрядчика, покупка новых современных автомобилей не будет способствовать увеличению тарифа за вывоз ТБО, а наоборот сработает на экономию.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!