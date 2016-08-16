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В Кирове появились новые мусороуборочные машины. Их закупило предприятие, которое будет заниматься вывозом ТБО. В автопарке пока четыре новых машины, всего по плану закупить двенадцать. Как они работают, и чем отличаются от прежних?Алексей Куршаков опытный водитель - мусороуборочной машиной управляет много лет. Неделю назад он пересел на новый автомобиль. Говорит работать стало гораздо комфортнее - кресло и руль регулируются, есть камера заднего вида, основной борт управляется с помощью компьютера.Алексей быстро разобрался с новыми опциями. Сейчас на расчистку объекта уходит гораздо меньше времени. Вручную нужно только убрать прилегающую территорию, подкатить контейнер - все остальное сделает машина».Эти автомобили довольно прожорливые - мусора поглощают в 3-4 раза больше, чем их предшественники.КДУ-3 - один из двух подрядчиков, с которыми заключил договор региональный оператор по вывозу мусора. Всего предприятие планирует закупить 12 таких автомобилей. Они будут работать как в Кирове, так и в районах области.Средства подрядчику пока приходится вкладывать свои, в том числе и на покупку новых контейнеров. Инвестиций от регионального оператора ждут не раньше февраля, именно к этому сроку поступят первые платежи от населения. По словам подрядчика, покупка новых современных автомобилей не будет способствовать увеличению тарифа за вывоз ТБО, а наоборот сработает на экономию.