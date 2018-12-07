В Кирове на улице Зимней растет гора мусора

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«Мы считаем, проблема здесь в двух вещах, это нормативы образования отходов, они неправильно посчитаны, хотя чиновники уверяют, что все верно, и во-вторых, здесь частный сектор, не заключены договоры, и весь сектор приносит в этот единственный контейнер».

«Постоянно приезжают со всего поселка, и машинами, и тележками, вот эта свалка каждый год, никто ее не убирает, это уже надоело все».

Не теряет актуальности проблема мусора. Так, прямо у домов на улице Зимней образовалась свалка, которую никто не убирает. В округе уже появились крысы. А жители частного сектора заключать договоры на вывоз ТБО не торопятся.Эта площадка на улице Зимней предназначена для десяти многоквартирных домов. Раньше здесь было два контейнера, но и они не всегда могли вместить весь мусор.Несколько месяцев назад один из контейнеров убрали. А свалка рядом с домами все разрастается, привлекая собак, грызунов и птиц, которые растаскивают мусор по всей улице.Как сообщили активистам ОНФ в администрации, на 125 человек по нормативам полагается всего один контейнер. Кроме того, по словам чиновников, управляющие компании не исполняют свои договорные обязательства. Сейчас администрация пытается привлечь их к ответственности. Следует отметить, что дома здесь малоэтажные, и жителей немного. Но в округе контейнеров вообще больше нет.Добавим, что эта свалка уже попала на интерактивную карту Общероссийского народного фронта kartasvalok.ru. И активисты ОНФ направят обращение в прокуратуру.