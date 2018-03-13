В Кирове восстановили теплоснабжение детского сада № 202.

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ЧП произошло ранним утром 11 декабря.

В подвале детского сада № 202 на улице Свободы прорвало трубу и было проведено аварийное отключение учреждения от отопления и горячего водоснабжения.

Для устранения аварии был временно отключен участок теплотрассы. В зону отключения попал и жилой дом по улице Ленина, 3.

Аварийные бригады КТК оперативно выехали на место и к 8 часам утра теплоснабжение детского сада удалось восстановить. На время ремонтных работ детский сад переключили на другую ветку теплотрассы.

В настоящее время учреждение работает в штатном режиме, температура в группах соответствует норме.