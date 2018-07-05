В Кирове проверили состояние атмосферного воздуха.

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В октябре было зафиксировано разовое превышение ПДК по угарному газу.

С мая по октябрь 2018 года замеры на содержание в атмосфере оксида углерода, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и пыли проводились на наиболее загруженных автотранспортом перекрестках улиц города (Ленина - Блюхера и Щорса - Производственная).

Параллельно пробы брали вне зоны влияния автомагистрали - в Заречном парке. В целом было отобрано 36 проб и проведено 216 исследований атмосферного воздуха.

В октябре было выявлено одно превышение в 1,6 ПДКм.р. по оксиду углерода на перекрестке улиц Ленина - Блюхера и в 1,36 ПДКм.р. на перекрестке улиц Щорса - Производственная.

С мая по ноябрь в ходе рейдов также было проверено 184 автобуса. Выявлено, что у 82 транспортных средств выбросы не соответствовали предъявленным требованиям. Кроме того, обнаружены факты использования автоперевозчиками низкокачественного печного топлива.

Виновные в нарушениях лица привлечены к административной ответственности. В целом оформлено 82 административных наказания, общая сумма штрафов составила 41 тыс. рублей.

Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается.