В Котельниче убрали «пруд» из канализационных стоков.

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Осенью текущего года в программе "Вести-Кировская область" вышел сюжет о коммунальных проблемах на улице Даровской в Котельниче.

Шесть лет назад здесь обвалился участок эстакады , по которой проходят наружные канализационные коммуникации.

В результате стоки от 10 многоквартирных домов стали выливаться в низину и попадать в реку Баракиревицу, которая протекает практически через весь город.

Ситуация усугубилась, когда грунтовку продавили грузовики и сплющили дренажную трубу, по которым уходили стоки. В низине у дороги образовался «пруд» из нечистот.

Прокуратура после обращения активистов ОНФ в ходе проверки выявила нарушения в действиях местной администрации и коммунальных служб.

На сегодняшний день зловонный водоем ликвидирован, замену труб пообещали провести к февралю 2019 года.