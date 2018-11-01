В Котельниче убрали «пруд» из канализационных стоков.
Осенью текущего года в программе "Вести-Кировская область" вышел сюжет о коммунальных проблемах на улице Даровской в Котельниче.
В результате стоки от 10 многоквартирных домов стали выливаться в низину и попадать в реку Баракиревицу, которая протекает практически через весь город.
Ситуация усугубилась, когда грунтовку продавили грузовики и сплющили дренажную трубу, по которым уходили стоки. В низине у дороги образовался «пруд» из нечистот.
Прокуратура после обращения активистов ОНФ в ходе проверки выявила нарушения в действиях местной администрации и коммунальных служб.
На сегодняшний день зловонный водоем ликвидирован, замену труб пообещали провести к февралю 2019 года.
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