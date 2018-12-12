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Новости / ЖКХ

В феврале 2019 года кировчане получат первые квитанции за электричество с новой графой за вывоз мусора.

Сегодня, 14:31 | Просмотров: 160 | Версия для печати
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РСТ Кировской области определила тариф за один кубометр образования отходов.
 
С 1 января 2019 года он составит 791 рубль 35 коп., со второго полугодия - 827 рублей 34 коп.
 
В структуре единого тарифа учтены расходы по обезвреживанию, захоронению, обработке отходов (36,4%), их транспортировке (58,1%), а также расходы по заключению и обслуживанию договоров (5,2%). Кроме того, в состав тарифа входят инвестиции в строительство объектов по захоронению ТКО - 303,2 млн рублей и инвестиции в транспортную инфраструктуру - 353 млн рублей (28%).
 
Размер тарифа для граждан будет известен 19 декабря, когда будет принято окончательное решение о порядке расчетов в Кирове, Кирово-Чепецке и области. По предварительным подсчетам, при  в случае применения норматива накопления ТКО на человека плата в Кирове составит 137 рублей, в Кирово-Чепецке - 130,57 рубля, в районах области - 114,75 рубля.
 
Исходя из жилой площади - плата составит от 5 до 6 рублей с квадратного метра.
 
По мнению правительства Кировской области, для снижения нагрузки на население, необходимо применять дифференцированный подход, при котором в городских округах плата за ТКО будет взиматься исходя из квадратного метра жилой площади, а в районах области плата будет установлена на каждого человека. Так, например, у молодых семей с детьми - небольшие квартиры, в которых проживают по три-четыре человека. Для них плата с квадратного метра будет более справедливая. При этом все льготы, предусмотренные для граждан, сохранятся.
 
Добавим, что несмотря на единую квитанцию, оплачивать услуги за электроснабжение и за отходы можно отдельно.
 
Юридические лица с 1 января 2019 года также буду обязаны оплачивать услугу за вывоз ТКО. На сегодня свои контейнеры есть только у 3% юрлиц. Многие магазины, столовые, парикмахерские и другие объекты складируют свои отходы возле контейнеров, обслуживание которых оплачивают жители многоэтажек.
 
По мнению властей, обязанность на заключение договора юридических лиц с региональным оператором на вывоз ТКО исправит ситуацию.


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