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Новости / ЖКХ

В регионе утвердили тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами

Сегодня, 17:30 | Просмотров: 224 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В регионе утвердили тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Так, в Кирове плата с человека составит 137 рублей в месяц. Но по каким нормативам будет рассчитываться сумма - по количеству проживающих или по квадратным метрам, станет известно на следующей неделе.

Плата определяется на основании единого тарифа регионального оператора, утверждённого РСТ, и нормативов накопления ТКО, утверждённых областным министерством энергетики и ЖКХ. Поскольку эти нормативы в целом по региону отличаются, то и плата будет разная. Так, в Кирове - это 137 руб. 06 копеек.

В регионе утвердили тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходамиМАКСИМ МИХАЙЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ:
«В отношении Кирово-Чепецка плата с человека при применении данных нормативов составит 130 руб. 57 коп., по всей остальной области - 114 руб. 75 коп., средний размер платы, если всю область объединять составляет 125 руб. 74 коп. в первом полугодии с человека».
 
 
Однако, будут кировчане платить за вывоз мусора с человека или с квадратного метра, пока не известно. Окончательное решение примет комиссия в Правительстве области на следующей неделе. И если за основу будет выбрана площадь квартиры, сумма составит около шести рублей с квадратного метра. Отметим, что договоры придется заключать всем - и юридическим лицам, и тем, кто живет в частном секторе. К 1 января все места для сбора мусора будут созданы, заверяют представители регионального оператора.

В регионе утвердили тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходамиИГОРЬ КРЫСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "КУПРИТ":
«Жители будут информироваться о том, что они привязаны к такой-то площадке, куда они должны выносить свой мусор, количество контейнеров будет выставляться из количества образования отходов, перевозчики будут их своевременно убирать».
 
 
Добавим, что отдельная строка за вывоз мусора с 1 января 2019 года будет включена в платежные квитанции за электроэнергию.


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