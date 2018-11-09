В пригородах Кирова создадут дополнительные контейнерные площадки для мусора.

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С 1 января 2019 года в России начнут действовать новые «Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

Обязанность создавать места накопления ТКО на землях, являющихся муниципальной собственностью, возложена на органы местного самоуправления.

В Кирове таких участков больше всего в сельских населенных пунктах.

По итогам инвентаризации было определено 344 участка для создания дополнительных площадок в слободах и деревнях. В Ленинском районе таких мест - 148, в Октябрьском - 86, в Первомайском - 66, в Нововятском - 44.

Новые площадки будут созданы с учетом ежедневных маршрутов местных жителей.