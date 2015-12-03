В Кирове упавшая с крыши наледь травмировала женщину.

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ЧП произошло днем 16 декабря на улице Розы Люксембург, 84.

Пострадавшей прохожие вызвали скорую помощь. Врачи сообщили о ЧП в ЕДДС г. Кирова.

45-летняя женщина получила ушиб мягких тканей головы. От госпитализации пострадавшая отказалась.

О ЧП были оперативно проинформированы власти города.

Адрес в числе проблемных до сих пор не значился. Известно, что данный дом УК «Актив-комфорт», подрядная организация по очистке крыш - ООО «ПЖХ-010».

По факту некачественной очистки крыши документы будут переданы в ГЖИ и прокуратуру.