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Новости / ЖКХ

В Кирове упавшая с крыши наледь травмировала женщину.

Сегодня, 18:23 | Просмотров: 292 | Версия для печати
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ЧП произошло днем 16 декабря на улице Розы Люксембург, 84.
 
Пострадавшей прохожие вызвали скорую помощь. Врачи сообщили о ЧП в ЕДДС г. Кирова.
 
45-летняя женщина получила ушиб мягких тканей головы. От госпитализации пострадавшая отказалась.
 
О ЧП были оперативно проинформированы власти города.
 
Адрес в числе проблемных до сих пор не значился. Известно, что данный дом УК «Актив-комфорт», подрядная организация по очистке крыш - ООО «ПЖХ-010».
 
По факту некачественной очистки крыши документы будут переданы в ГЖИ и прокуратуру.


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