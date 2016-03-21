ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

16 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.7044
EURO: 75.2492
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Дозвониться в аварийную службу управляющих компаний за 5 минут

14 февраля 2019 17:53 | Просмотров: 180 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
Поделиться новостью:
«Нет» - коммунальному беспределу! Уже с 1-го марта время дозвона в аварийную службу управляющих компаний не должно превышать 5 минут. Теперь это закреплено законодательно. В соответствующем постановлении Правительства прописаны также сроки устранения аварий.

На крыше 3-го дома по улице Монтажников отчетливо видны следы борьбы с сосульками. Видны они и в квартирах жильцов на верхних этажах.

"Потоп" начался сразу после того, как кровлю почистили и, по всей видимости, повредили. Воду здесь сливают ведрами, и такие "забеги" из комнаты в ванну устраивать приходится по нескольку раз на дню.

Дозвониться в аварийную службу управляющих компаний за 5 минут ГАЛИНА КАЗАРЯН, ЖИЛЕЦ ДОМА №3 НА УЛ. МОНТАЖНИКОВ:
«Я звонила ни один раз: все обещали, приедут-приедут подрядчики, но так и ничего...».
 
 
Звонит хозяйка квартиры в колл-центр Управляющей компании по телефону, который указан в квитанции. Вместе предпринимаем очередную попытку достучаться до коммунальщиков.

- Звоним уже не первый день!
- Вообще передали в Городскую коммунальную службу, в подрядную организацию.
Так что ожидайте, пожалуйста.

Ожидание затягивается, поэтому мы идем в Управляющую компанию. Директора на месте не оказалось, но он пообщался с нами по телефону.

Часто для решения коммунальной проблемы приходится "подключать" телевидение. Тогда Управляющие компании начинают "шевелиться" и что-то предпринимать. Большие надежды - на изменения в законодательстве, которые вступают в силу уже 1 марта.

Дозвониться в аварийную службу управляющих компаний за 5 минут СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень важная переломная дата — 1 марта 2019 года. Любая УК должна организовать работу таким образом, чтобы ваш звонок был принят в течение 5 минут... В течение получаса вам должны ответить, в какие сроки будет устранено проведение этой аварии».

Локализация аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем должна занимать не более 30 минут с момента регистрации заявки, а их устранение - не более трех суток. За неисполнение требований установлена ответственность Управляющей компании вплоть до отзыва лицензии.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кирово-чепецкий спортсмен стал бронзовым призером первенства ПФО.

16:14 15.02.2019


Кирово-чепецкий спортсмен стал бронзовым призером первенства ПФО.

Воспитанник кировской школы лыжных гонок выступит на чемпионате мира в Австрии.

16:09 15.02.2019


Воспитанник кировской школы лыжных гонок выступит на чемпионате мира в Австрии.

Воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики выиграл зимний чемпионат России.

15:26 15.02.2019


Воспитанник кирово-чепецкой лёгкой атлетики выиграл зимний чемпионат России.

В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

13:20 14.02.2019


В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

В Кирове ищут водителя, скрывшегося от следствия.

13:07 14.02.2019


В Кирове ищут водителя, скрывшегося от следствия.

В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

12:57 14.02.2019


В Кирове 22-летнего наркоторговца из Коми приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Легендарный хоккеист Александр Мальцев отпразднует свой юбилей в родном городе.

12:25 14.02.2019


Легендарный хоккеист Александр Мальцев отпразднует свой юбилей в родном городе.

Все новости

Вести. Кировская область

На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову

14:48 15.02.2019


На Кубке России по тяжелой атлетике титул победителя достался Раису Гайнутдинову

Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

14:46 15.02.2019


Выставка «У природы ищу вдохновение» Ирины Головиной в библиотеке имени Грина

В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

11:54 15.02.2019


В манеже "Вересники" продолжаются национальный Чемпионат и Первенство по многоборью

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

11:53 15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане

11:48 15.02.2019


В Кирове открылась обновлённая экспозиция в музее ветеранов войны в Афганистане

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчане могут повлиять на рейтинг УК

21.03.2016


Кировчане могут повлиять на рейтинг УК

Жильцам домов на улице К.Либкнехта рекомендовали сменить управляющую компанию.

28.01.2019


Жильцам домов на улице К.Либкнехта рекомендовали сменить управляющую компанию.

Составлен новый рейтинг управляющих компаний

10.10.2016


Составлен новый рейтинг управляющих компаний

Управляющие компании могут лишиться лицензии

10.10.2018


Управляющие компании могут лишиться лицензии

Ответственность управляющих компаний

23.03.2011


Ответственность управляющих компаний

В регионе определены лучшие управляющие компании

17.10.2016


В регионе определены лучшие управляющие компании

Популярные новости

В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

05.02.2019


В Яранске сотрудники СКР проводят проверку по факту возможного применения силы в отношении подростка.

Какова судьба регионального материнского капитала?

11.02.2019


Какова судьба регионального материнского капитала?

В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

05.02.2019


В Кирове в 20 школах и 4 детских садах ввели частичный карантин.

Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

08.02.2019


Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

04.02.2019


В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх