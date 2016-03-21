Дозвониться в аварийную службу управляющих компаний за 5 минут

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«Я звонила ни один раз: все обещали, приедут-приедут подрядчики, но так и ничего...».

«Нет» - коммунальному беспределу! Уже с 1-го марта время дозвона в аварийную службу управляющих компаний не должно превышать 5 минут. Теперь это закреплено законодательно. В соответствующем постановлении Правительства прописаны также сроки устранения аварий.На крыше 3-го дома по улице Монтажников отчетливо видны следы борьбы с сосульками. Видны они и в квартирах жильцов на верхних этажах."Потоп" начался сразу после того, как кровлю почистили и, по всей видимости, повредили. Воду здесь сливают ведрами, и такие "забеги" из комнаты в ванну устраивать приходится по нескольку раз на дню.Звонит хозяйка квартиры в колл-центр Управляющей компании по телефону, который указан в квитанции. Вместе предпринимаем очередную попытку достучаться до коммунальщиков.Ожидание затягивается, поэтому мы идем в Управляющую компанию. Директора на месте не оказалось, но он пообщался с нами по телефону.Часто для решения коммунальной проблемы приходится "подключать" телевидение. Тогда Управляющие компании начинают "шевелиться" и что-то предпринимать. Большие надежды - на изменения в законодательстве, которые вступают в силу уже 1 марта.Локализация аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем должна занимать не более 30 минут с момента регистрации заявки, а их устранение - не более трех суток. За неисполнение требований установлена ответственность Управляющей компании вплоть до отзыва лицензии.