Дозвониться в аварийную службу управляющих компаний за 5 минут
На крыше 3-го дома по улице Монтажников отчетливо видны следы борьбы с сосульками. Видны они и в квартирах жильцов на верхних этажах.
"Потоп" начался сразу после того, как кровлю почистили и, по всей видимости, повредили. Воду здесь сливают ведрами, и такие "забеги" из комнаты в ванну устраивать приходится по нескольку раз на дню.
ГАЛИНА КАЗАРЯН, ЖИЛЕЦ ДОМА №3 НА УЛ. МОНТАЖНИКОВ:
- Звоним уже не первый день!
- Вообще передали в Городскую коммунальную службу, в подрядную организацию.
Так что ожидайте, пожалуйста.
Ожидание затягивается, поэтому мы идем в Управляющую компанию. Директора на месте не оказалось, но он пообщался с нами по телефону.
Часто для решения коммунальной проблемы приходится "подключать" телевидение. Тогда Управляющие компании начинают "шевелиться" и что-то предпринимать. Большие надежды - на изменения в законодательстве, которые вступают в силу уже 1 марта.
СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень важная переломная дата — 1 марта 2019 года. Любая УК должна организовать работу таким образом, чтобы ваш звонок был принят в течение 5 минут... В течение получаса вам должны ответить, в какие сроки будет устранено проведение этой аварии».
Локализация аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем должна занимать не более 30 минут с момента регистрации заявки, а их устранение - не более трех суток. За неисполнение требований установлена ответственность Управляющей компании вплоть до отзыва лицензии.
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