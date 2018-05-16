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Новости / ЖКХ

Почему управляющие компании не боятся штрафов за неочищенные крыши и дворы

14 февраля 2019 17:56 | Просмотров: 290 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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С начала года Управляющим компаниям Кирова за неочищенные дворы было выписано 585 предупреждений, в пятнадцати случаях дело дошло до штрафов. Одна из самых сложных ситуаций сложилась во дворе дома на Октябрьском проспекте, 56. Вместе с сотрудниками администрации сегодня там побывала наша съемочная группа.

Дом на Октябрьском проспекте, 56 известен тем, что здесь на первом этаже расположена детская стоматология. А еще здесь живут люди, которые очень недовольны работой своей управляющей компании. По словам старшего по дому, их двор за весь зимний сезон почистили всего два раза, а сосульки, которые висели прямо над крыльцом, стоматологии сбили накануне приезда журналистов.

Почему управляющие компании не боятся штрафов за неочищенные крыши и дворыАНДРЕЙ ВАГИН, СТАРШИЙ ДОМА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ ПР-ТУ, 56:
«Если бы ваше телевидение сюда не приехало, никто бы даже двор чистить не стал. Снег, который распихивают по углам - его надо вывозить, а эта куча будет лежать, пока сама не растает».
 
 
Еще недавно этот дом обслуживала Управляющая компания Октябрьского района, затем дом передали компании "Актив-Комфорт". По словам жильцов, название не соответствует действительности - по счетам люди платят исправно, но услугу получают не качественную.

Почему управляющие компании не боятся штрафов за неочищенные крыши и дворыАЛЕКСАНДР ОРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«При этом компания ведет себя на рынке нагло - на совещаниях говорят: надо штрафовать - штрафуйте. Такие компании нужно лишать лицензии».
 
 
Лицензии пока никого не лишили. Однако с начала года управляющим компаниям Кирова было выписано 15 штрафов за не чищенные дворы и крыши. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Судя по всему, подобные санкции мало кого пугают, и зачастую жителям самим приходится отстаивать свои права. Чтобы это было более эффективно, сотрудники администрации советуют писать жалобы сразу в Государственную жилищную инспекцию.

АЛЕКСАНДР ОРЕХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВА:
«Вести активную работу именно с Госжилинспекцией. Этот орган может кардинально поменять работу УК. Тут главное - инициатива от жителей. Они должны сами быть активные».
 
 
По закону, если работа Управляющей компании жильцов не устраивает, люди вправе сменить ее. Однако, не все компании согласны взять на обслуживание дома, требующие ремонта. Вот и приходится жителям каждую зиму писать жалобы и ждать, когда же и в их двор наконец-то приедет трактор.


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