Почему управляющие компании не боятся штрафов за неочищенные крыши и дворы

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«Если бы ваше телевидение сюда не приехало, никто бы даже двор чистить не стал. Снег, который распихивают по углам - его надо вывозить, а эта куча будет лежать, пока сама не растает».

«При этом компания ведет себя на рынке нагло - на совещаниях говорят: надо штрафовать - штрафуйте. Такие компании нужно лишать лицензии».

«Вести активную работу именно с Госжилинспекцией. Этот орган может кардинально поменять работу УК. Тут главное - инициатива от жителей. Они должны сами быть активные».

С начала года Управляющим компаниям Кирова за неочищенные дворы было выписано 585 предупреждений, в пятнадцати случаях дело дошло до штрафов. Одна из самых сложных ситуаций сложилась во дворе дома на Октябрьском проспекте, 56. Вместе с сотрудниками администрации сегодня там побывала наша съемочная группа.Дом на Октябрьском проспекте, 56 известен тем, что здесь на первом этаже расположена детская стоматология. А еще здесь живут люди, которые очень недовольны работой своей управляющей компании. По словам старшего по дому, их двор за весь зимний сезон почистили всего два раза, а сосульки, которые висели прямо над крыльцом, стоматологии сбили накануне приезда журналистов.Еще недавно этот дом обслуживала Управляющая компания Октябрьского района, затем дом передали компании "Актив-Комфорт". По словам жильцов, название не соответствует действительности - по счетам люди платят исправно, но услугу получают не качественную.Лицензии пока никого не лишили. Однако с начала года управляющим компаниям Кирова было выписано 15 штрафов за не чищенные дворы и крыши. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей. Судя по всему, подобные санкции мало кого пугают, и зачастую жителям самим приходится отстаивать свои права. Чтобы это было более эффективно, сотрудники администрации советуют писать жалобы сразу в Государственную жилищную инспекцию.По закону, если работа Управляющей компании жильцов не устраивает, люди вправе сменить ее. Однако, не все компании согласны взять на обслуживание дома, требующие ремонта. Вот и приходится жителям каждую зиму писать жалобы и ждать, когда же и в их двор наконец-то приедет трактор.