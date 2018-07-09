Общественники обсудили проблему некачественной уборки снега

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Проблема некачественной уборки снега вновь поднималась на заседании региональной группы контроля за ремонтом и содержанием дорог. Общественники предложили дополнительно наказывать подрядчиков по итогам исполнения муниципального контракта.В Кирове в "снежном плену" оказался мусоровоз. Это произошло в Нововятском районе на улице Молодой Гвардии. Автомобиль не смог проехать по дороге между домами к контейнерной площадке и, по словам очевидцев, трактор вытаскивал его два часа. Этот случай вновь может стать поводом для прокурорской проверки.Напомним, с начала года в областном центре сотрудники ведомства зафиксировали более 800 нарушений при уборке от снега улиц, крыш и дворов. Кроме того, прокуратура оценила организацию работ в целом.Также в перечень дорог, которые подлежат механизированной уборке, включены не все улицы города. Выяснилось и то, что далеко не все сведения через систему ГЛОНАСС поступают в единый Центр управления производством.В январе прокуратура Кирова провела комплексную проверку работы всех подрядчиков и заказчика. Общественники посчитали это излишним.Не устраивает общественников и то, что все запросы по уборке снега в этом сезоне остаются без ответа.Добавим, что общая сумма штрафов за некачественное содержание улиц с начала года достигла 400 тысяч рублей.Общественники предложили также ввести дополнительные штрафные санкции и по итогам исполнения муниципального контракта.