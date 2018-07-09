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Новости / ЖКХ

Общественники обсудили проблему некачественной уборки снега

Вчера, 10:16 | Просмотров: 209 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Проблема некачественной уборки снега вновь поднималась на заседании региональной группы контроля за ремонтом и содержанием дорог. Общественники предложили дополнительно наказывать подрядчиков по итогам исполнения муниципального контракта.

В Кирове в "снежном плену" оказался мусоровоз. Это произошло в Нововятском районе на улице Молодой Гвардии. Автомобиль не смог проехать по дороге между домами к контейнерной площадке и, по словам очевидцев, трактор вытаскивал его два часа. Этот случай вновь может стать поводом для прокурорской проверки.

Напомним, с начала года в областном центре сотрудники ведомства зафиксировали более 800 нарушений при уборке от снега улиц, крыш и дворов. Кроме того, прокуратура оценила организацию работ в целом.

Общественники обсудили проблему некачественной уборки снегаДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА Г. КИРОВА:
«Контрольными проверками со стороны заказчика была охвачена не вся территория города Кирова, муниципальный заказчик ссылается на нехватку людских ресурсов для этих целей, не в полной мере были реализованы полномочия по выдаче предписаний в связи с выявленными нарушениями».

Также в перечень дорог, которые подлежат механизированной уборке, включены не все улицы города. Выяснилось и то, что далеко не все сведения через систему ГЛОНАСС поступают в единый Центр управления производством.

В январе прокуратура Кирова провела комплексную проверку работы всех подрядчиков и заказчика. Общественники посчитали это излишним.

Общественники обсудили проблему некачественной уборки снегаКОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕМОНТОМ, СОДЕРЖАНИЕМ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ОПКО:
«В конце 2018-го уверяли, что один подрядчик - это качественная проверка, качественное обслуживание по содержанию улично-дорожной сети, и я не думаю, что прокуратуре надо ходить по всем подрядчикам и всех проверять на сегодняшний день».

Не устраивает общественников и то, что все запросы по уборке снега в этом сезоне остаются без ответа.

КОНСТАНТИН СИТЧИХИН, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕМОНТОМ, СОДЕРЖАНИЕМ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ОПКО:
«Когда они сроков не придерживаются, мы можем принять прокурорское реагирование, по закону об общественном контроле они обязаны в течение 10 дней ответить на запрос Общественной палаты, сейчас это есть и в законе Кировской области, и в федеральном».

Добавим, что общая сумма штрафов за некачественное содержание улиц с начала года достигла 400 тысяч рублей.

Общественники предложили также ввести дополнительные штрафные санкции и по итогам исполнения муниципального контракта.


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