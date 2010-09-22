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Новости / ЖКХ

В селе Курчум Сунского района заработала газовая котельная

Сегодня, 10:32 | Просмотров: 89 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В селе Курчум Сунского района установлена новая газовая котельная, которая сейчас отапливает здание школы. Объект был построен в соответствии с планом-графиком синхронизации программ газификации России и областной целевой программой.

Субсидия из областного бюджета на установку блочной газовой котельной была предоставлена администрации Сунского района в прошлом году. Строительно-монтажные работы завершились в срок, и 24 декабря котельная была пущена в эксплуатацию.

В селе Курчум Сунского района заработала газовая котельнаяИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Согласно планов синхронизации за счет инвестиций ПАО "Газпром" строятся межпоселковые газопроводы высокого давления, а за счет областных средств строятся распределительные сети внутри населенных пунктов и существующие котельные переводятся на газ, то, что мы сегодня и увидели здесь».

Старая котельная работала на угле, изношенное оборудование восстановлению уже не подлежало. И в прошлом учебном году в здании школы пришлось установить электрокотел.

В селе Курчум Сунского района заработала газовая котельнаяЕЛЕНА ВОРОНЧИХИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ С. КУРЧУМ:
«Обогревались электричеством, но это оказалось так дорого, что пришлось искать другие пути решения. Сейчас у нас комфортно, тепло, нам не нужно одеваться в шубы, ходить в валенках, мы довольны, мы счастливы, и дети, и учителя, и родители».

Сейчас новая газовая котельная отапливает и само здание школы, и спортивный зал. А затраты на отопление снизились в два раза. В самом Курчуме газифицировано 90% домов, и процесс подключения продолжается. Любовь Никулина признается, что о такой комфортной жизни на селе раньше приходилось только мечтать.

В селе Курчум Сунского района заработала газовая котельнаяЛЮБОВЬ НИКУЛИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. КУРЧУМ:
«Русская печка, с утра топим, вечером топим, температурный режим скачет, уехали - все, приехали - мерзнем, а сейчас - круглый год, 25 градусов, нормально».

В целом же уровень газификации Сунского района на сегодняшний день составляет около 70%.

В селе Курчум Сунского района заработала газовая котельнаяАЛЕКСЕЙ ИСУПОВ, ГЛАВА СУНСКОГО РАЙОНА:
«В связи с газификацией повышается уровень жизни населения, уровень надежности теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры и сокращаются затраты бюджета на отопление объектов».


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