В селе Курчум Сунского района заработала газовая котельная
Субсидия из областного бюджета на установку блочной газовой котельной была предоставлена администрации Сунского района в прошлом году. Строительно-монтажные работы завершились в срок, и 24 декабря котельная была пущена в эксплуатацию.
ИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Согласно планов синхронизации за счет инвестиций ПАО "Газпром" строятся межпоселковые газопроводы высокого давления, а за счет областных средств строятся распределительные сети внутри населенных пунктов и существующие котельные переводятся на газ, то, что мы сегодня и увидели здесь».
Старая котельная работала на угле, изношенное оборудование восстановлению уже не подлежало. И в прошлом учебном году в здании школы пришлось установить электрокотел.
ЕЛЕНА ВОРОНЧИХИНА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ С. КУРЧУМ:
«Обогревались электричеством, но это оказалось так дорого, что пришлось искать другие пути решения. Сейчас у нас комфортно, тепло, нам не нужно одеваться в шубы, ходить в валенках, мы довольны, мы счастливы, и дети, и учителя, и родители».
Сейчас новая газовая котельная отапливает и само здание школы, и спортивный зал. А затраты на отопление снизились в два раза. В самом Курчуме газифицировано 90% домов, и процесс подключения продолжается. Любовь Никулина признается, что о такой комфортной жизни на селе раньше приходилось только мечтать.
ЛЮБОВЬ НИКУЛИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. КУРЧУМ:
«Русская печка, с утра топим, вечером топим, температурный режим скачет, уехали - все, приехали - мерзнем, а сейчас - круглый год, 25 градусов, нормально».
В целом же уровень газификации Сунского района на сегодняшний день составляет около 70%.
АЛЕКСЕЙ ИСУПОВ, ГЛАВА СУНСКОГО РАЙОНА:
«В связи с газификацией повышается уровень жизни населения, уровень надежности теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры и сокращаются затраты бюджета на отопление объектов».
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