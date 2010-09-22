В селе Курчум Сунского района заработала газовая котельная

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В селе Курчум Сунского района установлена новая газовая котельная, которая сейчас отапливает здание школы. Объект был построен в соответствии с планом-графиком синхронизации программ газификации России и областной целевой программой.Субсидия из областного бюджета на установку блочной газовой котельной была предоставлена администрации Сунского района в прошлом году. Строительно-монтажные работы завершились в срок, и 24 декабря котельная была пущена в эксплуатацию.Старая котельная работала на угле, изношенное оборудование восстановлению уже не подлежало. И в прошлом учебном году в здании школы пришлось установить электрокотел.Сейчас новая газовая котельная отапливает и само здание школы, и спортивный зал. А затраты на отопление снизились в два раза. В самом Курчуме газифицировано 90% домов, и процесс подключения продолжается. Любовь Никулина признается, что о такой комфортной жизни на селе раньше приходилось только мечтать.В целом же уровень газификации Сунского района на сегодняшний день составляет около 70%.