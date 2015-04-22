В подвале дома на Пролетарской, 26 с ноября течёт горячая вода

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«Трижды аварийка была, здесь последний раз недавно приехала. Так мужчина на меня закричал: у вас так давно бежит - вы че не действуете-то? Я говорю: так как еще действовать-то!?».

«В настоящее время, чтобы горячая вода не попадала в подвал, принято решение о ее перекрытии, то есть сегодня произойдет закрытие горячего водоснабжения на выходные и в начале следующей недели данный дефект будет устранен».

Дышать нечем, деревянные перекрытия гниют, ремонт в квартирах насмарку. Жильцы 26го дома на улице Пролетарской обратились в нашу редакцию за помощью. С ноября в подвале течёт горячая вода, но на сигналы никто не реагирует.На крик о помощи жильцов этого дома быстрее коммунальщиков отреагировали журналисты. Нам тут же предлагают спуститься в подвал и своими глазами оценить масштаб проблемы.Камера мгновенно запотевает. Горячая вода течет с лотков теплотрассы и попадает прямо в подвал дома. А началось всё ещё в ноябре. Жильцы сразу стали бить тревогу.Алевтина Дмитриевна живет на первом этаже дома. Поэтому все "прелести" подтопленного подвала ощущает в полной мере.Жильцы говорят, что в колл-центр своей Управляющей компании звонят всю неделю. Безрезультатно. Мы еще раз оставляем заявку.В попытке помочь жильцам мы дошли до администрации. Через день после нашего сигнала на проблему всё-таки обратили внимание.Сети, как выяснилось, принадлежат частнику, но жильцы дома надеются, что городские власти возьмут ситуацию на контроль. Самим достучаться до коммунальщиков им не удается.