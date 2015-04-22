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Новости / ЖКХ

В подвале дома на Пролетарской, 26 с ноября течёт горячая вода

Сегодня, 10:35 | Просмотров: 84 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Дышать нечем, деревянные перекрытия гниют, ремонт в квартирах насмарку. Жильцы 26го дома на улице Пролетарской обратились в нашу редакцию за помощью. С ноября в подвале течёт горячая вода, но на сигналы никто не реагирует.

На крик о помощи жильцов этого дома быстрее коммунальщиков отреагировали журналисты. Нам тут же предлагают спуститься в подвал и своими глазами оценить масштаб проблемы.

Камера мгновенно запотевает. Горячая вода течет с лотков теплотрассы и попадает прямо в подвал дома. А началось всё ещё в ноябре. Жильцы сразу стали бить тревогу.

В подвале дома на Пролетарской, 26 с ноября течёт горячая водаЛИДИЯ МАРЬИНА, ЖИЛЕЦ ДОМА №26 НА УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ:
«Идет испарина по всему дому, у нас дом с перекрытиями деревянными, поэтому идет гниение дерева. УК говорит, что она передала заявку в КТК. КТК говорит, что это не их теплотрасса, но нас это не волнует! Нам надо, чтобы наш дом не упал, и мы жили в человеческих условиях, согласно платежкам».

Алевтина Дмитриевна живет на первом этаже дома. Поэтому все "прелести" подтопленного подвала ощущает в полной мере.

В подвале дома на Пролетарской, 26 с ноября течёт горячая водаАЛЕВТИНА ЧЕРЕПАНОВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №26 НА УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ:
«Трижды аварийка была, здесь последний раз недавно приехала. Так мужчина на меня закричал: у вас так давно бежит - вы че не действуете-то? Я говорю: так как еще действовать-то!?».
 
 
Жильцы говорят, что в колл-центр своей Управляющей компании звонят всю неделю. Безрезультатно. Мы еще раз оставляем заявку.

- Вот эта заявка седьмая.
- Горячая вода течет в подвале?
- Да.
- То есть до сих пор сотрудники не выходили?
- До сих пор ничего никто не сделал.
- Сейчас еще раз направлю.

В попытке помочь жильцам мы дошли до администрации. Через день после нашего сигнала на проблему всё-таки обратили внимание.

В подвале дома на Пролетарской, 26 с ноября течёт горячая водаВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«В настоящее время, чтобы горячая вода не попадала в подвал, принято решение о ее перекрытии, то есть сегодня произойдет закрытие горячего водоснабжения на выходные и в начале следующей недели данный дефект будет устранен».
 
 
Сети, как выяснилось, принадлежат частнику, но жильцы дома надеются, что городские власти возьмут ситуацию на контроль. Самим достучаться до коммунальщиков им не удается.


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