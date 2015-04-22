В подвале дома на Пролетарской, 26 с ноября течёт горячая вода
На крик о помощи жильцов этого дома быстрее коммунальщиков отреагировали журналисты. Нам тут же предлагают спуститься в подвал и своими глазами оценить масштаб проблемы.
Камера мгновенно запотевает. Горячая вода течет с лотков теплотрассы и попадает прямо в подвал дома. А началось всё ещё в ноябре. Жильцы сразу стали бить тревогу.
ЛИДИЯ МАРЬИНА, ЖИЛЕЦ ДОМА №26 НА УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ:
«Идет испарина по всему дому, у нас дом с перекрытиями деревянными, поэтому идет гниение дерева. УК говорит, что она передала заявку в КТК. КТК говорит, что это не их теплотрасса, но нас это не волнует! Нам надо, чтобы наш дом не упал, и мы жили в человеческих условиях, согласно платежкам».
Алевтина Дмитриевна живет на первом этаже дома. Поэтому все "прелести" подтопленного подвала ощущает в полной мере.
АЛЕВТИНА ЧЕРЕПАНОВА, ЖИЛЕЦ ДОМА №26 НА УЛ. ПРОЛЕТАРСКОЙ:
- Вот эта заявка седьмая.
- Горячая вода течет в подвале?
- Да.
- То есть до сих пор сотрудники не выходили?
- До сих пор ничего никто не сделал.
- Сейчас еще раз направлю.
В попытке помочь жильцам мы дошли до администрации. Через день после нашего сигнала на проблему всё-таки обратили внимание.
ВЛАДИМИР КЛИМЕНТОВСКИЙ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
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