Жители деревни Репки не могут добиться оборудования остановки для общественного транспорта
В деревне Репки - 36 дворов, но с каждым годом их количество прибавляется. Павел Топанов живет здесь с 2009 года, а ситуация с остановками и освещением дороги никак не решается. Со слов Павла Ильича, ситуация всегда осложняется в осенне-зимний период, когда день становится короче, и люди вынуждены передвигаться по проезжей части, рискуя жизнью. Хотя освещение дорожного полотна до поселка Бахта есть, перед деревней Репки оно заканчивается. Куда только не писали местные жители, но ответы всегда одни и те же.
ПАВЕЛ ТОПАНОВ, ЖИТЕЛЬ Д. РЕПКИ:
«22 ноября 2012 года пришел ответ, в котором было сказано, что в 11-13 году вопрос не будет решен, потому что денег не заложено, а в последующем году вопрос будет решен. В декабре 14 года и здесь тоже самое, за подписью Якимова был дан ответ. Тоже обещали включить в план в 16 году, но ничего сделано не было».
Переписка продолжилась и дальше. Но до сегодняшнего дня жители деревни без освещения дороги и без остановок.
МИХАИЛ КОНЫШЕВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В данный момент я нахожусь на остановке в деревне Репки, и это подтверждает табличка, на которой написано "по требованию". Но, к сожалению, водитель автобуса не видит, что здесь есть остановка и проезжает мимо. И людям, чтобы уехать из деревни Репки, приходится идти 2 км или в Бахту или в деревню Колобовщина, где есть остановочные павильоны».
ПАВЕЛ ТОПАНОВ, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ РЕПКИ:
«Министерство транспорта дало ответ, это было в 18 году от 16 января, в котором пообещали, что в 2018 году будут выделены ассигнования, и остановочные платформы будут установлены. Ничего не сделано. 2018 год прошел».
Добавим, что местные настроены решительно и будут добиваться решения своих проблем.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
11.09.2017
Жители нескольких деревень на Советском тракте добиваются возвращения остановки общественного транспорта
Популярные новости
05.02.2019