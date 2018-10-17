Жители деревни Репки не могут добиться оборудования остановки для общественного транспорта

Поделиться новостью:

К нам в редакцию обратились жители деревни Репки Октябрьского района города Кирова, которые уже более десяти лет ведут переписку с чиновниками о том, чтобы в их деревне появились цивилизованные остановки и освещение.В деревне Репки - 36 дворов, но с каждым годом их количество прибавляется. Павел Топанов живет здесь с 2009 года, а ситуация с остановками и освещением дороги никак не решается. Со слов Павла Ильича, ситуация всегда осложняется в осенне-зимний период, когда день становится короче, и люди вынуждены передвигаться по проезжей части, рискуя жизнью. Хотя освещение дорожного полотна до поселка Бахта есть, перед деревней Репки оно заканчивается. Куда только не писали местные жители, но ответы всегда одни и те же.Переписка продолжилась и дальше. Но до сегодняшнего дня жители деревни без освещения дороги и без остановок.Добавим, что местные настроены решительно и будут добиваться решения своих проблем.