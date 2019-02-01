Первые платежки за вывоз мусора вызвали множество вопросов

Жителям Кировской области пришли первые платежки за вывоз мусора. Тем временем в частном секторе не заметили изменений после вступления в силу новой системы обращения с отходами.
Мусоровоз подъезжает к дому, подает сигнал, значит, пора избавляться от отходов. Машина появляется далеко не каждый день. Раисе Зверевой приходится хранить мусор.
РАИСА ЗВЕРЕВА:
- Мешка по два, я одна, мешка два, примерно накапливается.
- А где храните?
- Вот тут, во дворе. Потом выжидаем машину.
И так год за годом одно и тоже. Мусоровоз появляется три-четыре раза в месяц. Жители привыкли, некоторые считают это удобным. Правда приходится подстраиваться под расписание коммунальщиков. Последние же хотели бы отказаться от такой практики. Организовать контейнерную площадку в частном секторе.
ВИКТОР НАГОВИЦЫН, ДИРЕКТОР МУП ЖКХ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (ОМУТНИНСК):
«Мусоровоз останавливается на каждом перекрестке, в зависимости от количества вышедших людей, от количества мусора, приходится задерживаться на том или ином перекрестке. Из-за этого график сбивается. В связи с чем было принято решение об установке в каждом микрорайоне площадок для размещения контейнеров».
В Омутнинске в частном секторе планируется обустроить порядка 30-ти контейнерных площадок. В результате этого обострится еще одна проблема.
ВИКТОР НАГОВИЦЫН, ДИРЕКТОР МУП ЖКХ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» (ОМУТНИНСК):
«До конца не определено, кто должен приобретать и ремонтировать контейнеры, находящиеся в том или ином населенном пункте. Жители многоквартирных домов это было заложено в содержании общедомового имущества. Сейчас эта статья исключается».
В Омутнинске контейнеры переданы во временное пользование организациям-перевозчикам мусора.
СТАНИСЛАВ КУРШАКОВ, ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АО "КУПРИТ":
«Здесь нужно смотреть, в чьей собственности контейнер. Бывает, контейнер находится в собственности органов местного самоуправления. Там, где есть возможность, наши перевозчики ставят, чтобы оказать услугу свои контейнеры. Организацией и созданием мест накопления отходов у нас занимаются органы местного самоуправления. Если иное не предусмотрено законом».
А это уже Слободской и так выглядят еще одни последствия мусорной реформы. Большие очереди в пунктах по работе с клиентами. Жители пришли разбираться, почему им приходится платить за мертвые души.
- В прошлом году мы уже исправили. Мама умерла у меня. Мы платили уже за трех человек. А сейчас снова за четверых будем. Снова нам поставили четверо.
По словам жителей Слободского в некоторых случаях доходит совсем до абсурда.
ГАЛИНА ЧИРКОВА:
«Зачем они пишут квитанции, когда человека нет. У меня в деревне написали две квитанции, а люди умерли уже 20 лет тому назад. Населенные пункты, которые... Бочелягино, Верстаки, они вообще уже не существуют эти деревни. Их нет! Квитанции пришли людям, понимаете!?».
Жителям приходится выстаивать огромные очереди, что бы сообщить коммунальщикам об их ошибках. Представители регионального оператора рассказали, что пользовались разными источниками.
СТАНИСЛАВ КУРШАКОВ, ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ АО "КУПРИТ":
«Мы запрашивали данные из Росреестра, пользуясь платным сервисом. В силу закона нам предоставляли данные управляющие организации и ТСЖ. Что касается многоквартирных домов. Возможно, где-то данные были некорректны. Со временем мы их откорректируем».
Одно из решений проблемы для частного сектора заключается в следующем. Житель может сам написать заявление и указать количество проживающих. Коммунальщики обещают провести перерасчет. Однако, если в будущем выяснится, что сведения были ложными, то перерасчет будет проведен снова, причем за все время. На этот раз не в пользу жителя.
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