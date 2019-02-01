Первые платежки за вывоз мусора вызвали множество вопросов

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- Мешка по два, я одна, мешка два, примерно накапливается.

- А где храните?

- Вот тут, во дворе. Потом выжидаем машину.

«Мусоровоз останавливается на каждом перекрестке, в зависимости от количества вышедших людей, от количества мусора, приходится задерживаться на том или ином перекрестке. Из-за этого график сбивается. В связи с чем было принято решение об установке в каждом микрорайоне площадок для размещения контейнеров».

«До конца не определено, кто должен приобретать и ремонтировать контейнеры, находящиеся в том или ином населенном пункте. Жители многоквартирных домов это было заложено в содержании общедомового имущества. Сейчас эта статья исключается».

«Зачем они пишут квитанции, когда человека нет. У меня в деревне написали две квитанции, а люди умерли уже 20 лет тому назад. Населенные пункты, которые... Бочелягино, Верстаки, они вообще уже не существуют эти деревни. Их нет! Квитанции пришли людям, понимаете!?».

«Мы запрашивали данные из Росреестра, пользуясь платным сервисом. В силу закона нам предоставляли данные управляющие организации и ТСЖ. Что касается многоквартирных домов. Возможно, где-то данные были некорректны. Со временем мы их откорректируем».

Жителям Кировской области пришли первые платежки за вывоз мусора. Тем временем в частном секторе не заметили изменений после вступления в силу новой системы обращения с отходами.Мусоровоз подъезжает к дому, подает сигнал, значит, пора избавляться от отходов. Машина появляется далеко не каждый день. Раисе Зверевой приходится хранить мусор.И так год за годом одно и тоже. Мусоровоз появляется три-четыре раза в месяц. Жители привыкли, некоторые считают это удобным. Правда приходится подстраиваться под расписание коммунальщиков. Последние же хотели бы отказаться от такой практики. Организовать контейнерную площадку в частном секторе.В Омутнинске в частном секторе планируется обустроить порядка 30-ти контейнерных площадок. В результате этого обострится еще одна проблема.В Омутнинске контейнеры переданы во временное пользование организациям-перевозчикам мусора.А это уже Слободской и так выглядят еще одни последствия мусорной реформы. Большие очереди в пунктах по работе с клиентами. Жители пришли разбираться, почему им приходится платить за мертвые души.По словам жителей Слободского в некоторых случаях доходит совсем до абсурда.Жителям приходится выстаивать огромные очереди, что бы сообщить коммунальщикам об их ошибках. Представители регионального оператора рассказали, что пользовались разными источниками.Одно из решений проблемы для частного сектора заключается в следующем. Житель может сам написать заявление и указать количество проживающих. Коммунальщики обещают провести перерасчет. Однако, если в будущем выяснится, что сведения были ложными, то перерасчет будет проведен снова, причем за все время. На этот раз не в пользу жителя.