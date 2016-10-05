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Новости / ЖКХ

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

Сегодня, 17:37 | Просмотров: 234 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Отсутствие освещения, проезжих дорог и странные счета за мусор - лишь часть проблем жителей города Орлова. Чем вызван коммунальный коллапс?
 
Ни дорог, ни света, ни надежды на решение этих проблем. Нервы у местных жителей начали сдавать уже давно. Коммунальный коллапс - не шутка, а реальность, с который как-то приходится еще и жить.

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денегЕЛЕНА ОРЕХОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА:
«Нет дорог. Вообще нет. Колеи большие. Как будто по железной дороге переезжаем. Вчера мы с мужем откапывали машину прямо у администрации города».
 
 
После снегопадов проехать можно лишь по одной дороге. Причем пользуются ей не только водители, но и пешеходы, так как все тротуары также под большим слоем снега. Недавно проблема усугубилась еще и тем, что в городе перестало работать уличное освещение. Местные власти уверяют, что предпринимают все возможное, чтобы исправить ситуацию. Но для того, чтобы решить ее полностью просто не хватает денег.

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денегСЕРГЕЙ ПОПУЛЬКИН, ГЛАВА ОРЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«В настоящее время у нас заблокировали счета, и мы сейчас вынуждены оплачивать только зарплату своим работникам, а все остальные дела прекратить. То есть на сегодняшний день это 1,6 млн. рублей».
 
 
И это далеко не последняя проблема в районе. Ко всему прочему добавилась и мусорная реформа, которая застала муниципалитет буквально врасплох. Отсутствие баков, как оказалось - часть беды. Не меньше вопросов вызывают и первые начисленные платежи.

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денегРОМАН КРУТИКОВ, ЖИТЕЛЬ:
«Что интересно, эти квитанции разнятся, во-первых количеством проживающих в данных домах. Есть случаи, когда учитываются даже мёртвые души, то есть люди уже умерли, а деньги на них приходят».
 
 
Проблемы принято решать по мере их поступления. Правда, в Орлове в ближайшее время они могут только усугубиться. Ведь согласно прогнозам синоптиков здесь вновь ожидаю


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