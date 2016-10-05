В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

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Отсутствие освещения, проезжих дорог и странные счета за мусор - лишь часть проблем жителей города Орлова. Чем вызван коммунальный коллапс?

«Нет дорог. Вообще нет. Колеи большие. Как будто по железной дороге переезжаем. Вчера мы с мужем откапывали машину прямо у администрации города».

«В настоящее время у нас заблокировали счета, и мы сейчас вынуждены оплачивать только зарплату своим работникам, а все остальные дела прекратить. То есть на сегодняшний день это 1,6 млн. рублей».

«Что интересно, эти квитанции разнятся, во-первых количеством проживающих в данных домах. Есть случаи, когда учитываются даже мёртвые души, то есть люди уже умерли, а деньги на них приходят».

Ни дорог, ни света, ни надежды на решение этих проблем. Нервы у местных жителей начали сдавать уже давно. Коммунальный коллапс - не шутка, а реальность, с который как-то приходится еще и жить.После снегопадов проехать можно лишь по одной дороге. Причем пользуются ей не только водители, но и пешеходы, так как все тротуары также под большим слоем снега. Недавно проблема усугубилась еще и тем, что в городе перестало работать уличное освещение. Местные власти уверяют, что предпринимают все возможное, чтобы исправить ситуацию. Но для того, чтобы решить ее полностью просто не хватает денег.И это далеко не последняя проблема в районе. Ко всему прочему добавилась и мусорная реформа, которая застала муниципалитет буквально врасплох. Отсутствие баков, как оказалось - часть беды. Не меньше вопросов вызывают и первые начисленные платежи.Проблемы принято решать по мере их поступления. Правда, в Орлове в ближайшее время они могут только усугубиться. Ведь согласно прогнозам синоптиков здесь вновь ожидаю