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Новости / ЖКХ

Во дворе домов по улице Кольцова мусорные баки скрылись в недрах большой свалки

Сегодня, 17:41 | Просмотров: 88 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Во дворе домов по улице Кольцова с недавних пор можно наблюдать нелицеприятную картину - мусорные баки скрылись в недрах большой свалки.

Во дворе домов по улице Кольцова мусорные баки скрылись в недрах большой свалки АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По всей стране идёт мусорная реформа, здесь она тоже идёт, но мимо. Жители близлежащих домов уже получили платёжки за якобы выполненные услуги, но гора мусора растёт с каждым днём».
 
Жительнице дома на Кольцова пришла платежка за обращение с отходами на 250 рублей. Женщина живет в квартире площадью 50 квадратных метров.

Во дворе домов по улице Кольцова мусорные баки скрылись в недрах большой свалки НИНА РЯБОВА:
«У нас никогда такого не было, это первый раз. По-моему, с субботы не вывозят мусор, а я ещё всегда говорила: "Как хорошо в нашем дворе, всё хорошо вроде, мусор никогда не задерживается". А вот в эту неделю что-то случилось, не знаю, что».
 
Мусоровоз приехал на место свалки при нас. Если эта проблема была решена, то вопросы по полученным квитанциям у многих остались.

- Вчера была 260, сегодня 210.

Очередь с утра до вечера. У кого-то плата за вывоз мусора оказалась начислена дважды.

- У меня проживают два человека, и у нас тариф 942 рубля за обращение с ТКО. Это получается сумма - 299 рублей я должна заплатить в месяц за вывоз, причем управляющая компания снова выставила счёт - маленький, конечно, но счёт тот, который был в декабрьской платёжке.

Уже в следующем месяце квитанцию со счетом за вывоз мусора планируется изменить. В графах укажут норматив накопления отходов и способ начисления платежа - с человека или квадратного метра.

- Электроэнергия - ноль, если там не проживают, да, а отходы - берут. На каком основании? Если я там не живу, какие от меня отходы? Какие от меня отходы? Я ничего не понимаю.

В обновленных квитанциях планируется указывать адрес, по которому можно будет обратиться в случае неверных данных.


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