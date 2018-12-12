Во дворе домов по улице Кольцова мусорные баки скрылись в недрах большой свалки

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Во дворе домов по улице Кольцова с недавних пор можно наблюдать нелицеприятную картину - мусорные баки скрылись в недрах большой свалки.Жительнице дома на Кольцова пришла платежка за обращение с отходами на 250 рублей. Женщина живет в квартире площадью 50 квадратных метров.Мусоровоз приехал на место свалки при нас. Если эта проблема была решена, то вопросы по полученным квитанциям у многих остались.Очередь с утра до вечера. У кого-то плата за вывоз мусора оказалась начислена дважды.Уже в следующем месяце квитанцию со счетом за вывоз мусора планируется изменить. В графах укажут норматив накопления отходов и способ начисления платежа - с человека или квадратного метра.В обновленных квитанциях планируется указывать адрес, по которому можно будет обратиться в случае неверных данных.