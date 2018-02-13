Гигантские сосульки на кировских крышах

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«Огромная сосулька нависла прямо над подъездом. Здесь даже козырек не кажется надежной защитой. Стоять возле подъезда страшно. Кстати, на этой неделе синоптики обещают резкое потепление. До +2х градусов».

Кировские крыши снова ощетинились сосульками. Найти проблемные кровли можно, как в спальных районах, так и в центре города. Наша съемочная группа увидела самые длинные и опасные экземпляры.Тревожный сигнал с улицы Уральской. Эта ледяная глыба уже звезда интернета. Жильцы восьмого дома устали ждать, когда управляющая компания собьет ее и решили, что называется, вынести сор из избы.Ольга Жиглова так и не дождалась коммунальщиков. Сбить сосульку, конечно, пообещали, но так и не появились. Жители восьмого дома по Уральской выходят из подъезда с опаской.А это уже десятый дом по той же улице. Здесь сосулька по толщине меньше, зато в длину вымахала чуть ли не в два человеческих роста. Проблемные кровли можно найти и в центре Кирова. Здесь они не столь внушительного размера. В отличии от земляков с Уральской, жители Октябрьского проспекта коммунальщиков видели.Отметим, власти города выписали управляющим компаниям уже 250-т предостережений. Однако, далеко не всегда коммунальщики реагируют на бумаги от администрации.