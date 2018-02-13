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Новости / ЖКХ

Гигантские сосульки на кировских крышах

Сегодня, 17:41 | Просмотров: 88 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировские крыши снова ощетинились сосульками. Найти проблемные кровли можно, как в спальных районах, так и в центре города. Наша съемочная группа увидела самые длинные и опасные экземпляры.

Гигантские сосульки на кировских крышахАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Огромная сосулька нависла прямо над подъездом. Здесь даже козырек не кажется надежной защитой. Стоять возле подъезда страшно. Кстати, на этой неделе синоптики обещают резкое потепление. До +2х градусов».
 
 
Тревожный сигнал с улицы Уральской. Эта ледяная глыба уже звезда интернета. Жильцы восьмого дома устали ждать, когда управляющая компания собьет ее и решили, что называется, вынести сор из избы.

- Страшно, вчера сбивала, сколь смогла, с окошка палкой. В интернет выкладывала. С потолка капало. Кастрюли на полу стоят, на газу.
- В управляющую заявки оставляла, с пятницы. У меня с пятницы потолок капал, бежал.

Ольга Жиглова так и не дождалась коммунальщиков. Сбить сосульку, конечно, пообещали, но так и не появились. Жители восьмого дома по Уральской выходят из подъезда с опаской.

- Жене запрещаю с собакой гулять.
- Из-за сосульки?
- Из-за сосульки, собака дальше пяточка не уходит. Из-за сосульки жена не выходит.

А это уже десятый дом по той же улице. Здесь сосулька по толщине меньше, зато в длину вымахала чуть ли не в два человеческих роста. Проблемные кровли можно найти и в центре Кирова. Здесь они не столь внушительного размера. В отличии от земляков с Уральской, жители Октябрьского проспекта коммунальщиков видели.

- Чистят, но конечно не очень, но чистят.

Отметим, власти города выписали управляющим компаниям уже 250-т предостережений. Однако, далеко не всегда коммунальщики реагируют на бумаги от администрации.


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