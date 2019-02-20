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Новости / ЖКХ

Дорогу к домам жителей деревни Русское затопило

Вчера, 11:57 | Просмотров: 132 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Жители деревни Русское бьют тревогу из-за дороги, которая практически непроезжая: зимой из-за снега и льда, весной - из-за воды.

Дорогу к домам жителей деревни Русское затопилоАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«По словам местных жителей, дорогу начинает подтапливать уже в конце января. Проблема возникла ещё в начале 2000-х годов. Жители обращались в различные инстанции, но действий никаких. Приходится ремонтировать дорогу своими силами».
 
 
На небольшом повороте скрывается несколько коварных ям, в которые постоянно угождает транспорт. В том году осилить дорогу не смогла карета скорой помощи, ехавшая к больному ребёнку - мужчине пришлось нести его на руках более километра. На этот раз та же участь постигла ГАЗ Баргузин - машина не может выбраться без посторонней помощи.

Пока машину достают из ям, на холоде мёрзнут дети, все нервничают, где-то нашлась лопата и топор. После нескольких попыток - машину удалось вызволить.

Вся проблема в том, что водоотводная труба, через которую течёт ручей и уходят талые воды с полей в местное озеро, начинает засоряться, и вся вода вытекает на дорогу, так как труба находится прямо под дорожным полотном. Как говорят местные жители, в том году после того, как мы осветили проблему, властями всё-таки кое-что было сделано.

Дорогу к домам жителей деревни Русское затопилоИЛЬЯ ПОПОВ, ЖИТЕЛЬ ДЕРЕВНИ РУССКОЕ:
«Прочистили дорогу, убрали снег из трубы и всё, больше ничего не было. То есть не отсыпали, обещали отсыпать - не отсыпали, обещали трубу поменять - не поменяли».
 
 
Но полноценной помощи, которая бы раз и навсегда устранила проблему, всё же не было, поэтому жители сами наняли технику и прочистили трубу за свой счёт. По словам жителей - хорошо, что в данном случае не наказали за самоуправство. Но ситуация с затоплением дороги может повториться.

Дорогу к домам жителей деревни Русское затопилоКОНСТАНТИН ШАРАПОВ, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ":
«Мы добились определённых результатов, сейчас, как мы с вами можем наблюдать, дорогу здесь чистят на постоянной основе, но, тем не менее, вопрос по водоотводной трубе до сих пор пока так и не решён».
 
 
По словам властей, проблему с дорогой и водоотводной трубой должны окончательно решить до 14 мая. А до тех пор водителям лучше с собой возить лопаты и топоры, на случай, если придется доставать машину из очередной ледяной ловушки.


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