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Новости / ЖКХ

В Кирове по факту травмирования человека упавшей с крыши сосульки возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 08:46 | Просмотров: 194 | Версия для печати
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ЧП произошло 21 февраля 2019 года на улице Труда, 66.
 
У дома № 8 ледяная глыба упала с крыши и серьезно травмировала женщину.
 
У пострадавшей - открытая черепно-мозговая травма. По информации врачей, состояние 60-летней женщины очень тяжелое.
 
На месте ЧП были проведены следственные действия. Следователи с помощью автовышки определили место, откуда могла сойти ледяная глыба. По информации следственного комитета, после доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту.
 
Известно, что дом обслуживает ООО «Актив-Комфорт». Компания уже была оштрафована за несвоевременную очистку кровель, в ее адрес многократно направлялись предписания.
 
Руководство города намерено добиться лишения данной УК лицензии. С сегодняшнего дня начнется проверка всего жилого фонда компании «Актив-Комфорт».


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