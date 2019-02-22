В Кирове по факту травмирования человека упавшей с крыши сосульки возбуждено уголовное дело.

Поделиться новостью:

ЧП произошло 21 февраля 2019 года на улице Труда, 66.

У дома № 8 ледяная глыба упала с крыши и серьезно травмировала женщину.

У пострадавшей - открытая черепно-мозговая травма. По информации врачей, состояние 60-летней женщины очень тяжелое.

На месте ЧП были проведены следственные действия. Следователи с помощью автовышки определили место, откуда могла сойти ледяная глыба. По информации следственного комитета, после доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по факту.

Известно, что дом обслуживает ООО «Актив-Комфорт». Компания уже была оштрафована за несвоевременную очистку кровель, в ее адрес многократно направлялись предписания.

Руководство города намерено добиться лишения данной УК лицензии. С сегодняшнего дня начнется проверка всего жилого фонда компании «Актив-Комфорт».