Жильцы частного сектора недовольны размером платы за вывоз мусора

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«Получили уже квитанции с квадратного метра, больше тысячи, а кто-то и больше двух, при этом фактически мусор у нас не вывозится, контейнерная площадка, удовлетворяющая требованиям СанПиН, отсутствует, в прошлом году мы платили по договору КДУ-3 за вывоз нашего индивидуального контейнера, в этом году "Куприт" отказался заключать с нами договор на таких условиях».

«По данным замерам у нас предусмотрены отдельные нормативы - многоквартирные дома, частный жилой сектор, который делится на дома с полным благоустройством и с печным отоплением. На сегодняшний день принято решение о том, что индивидуальные контейнеры в частном секторе остаются, они будут вноситься в территориальную схему, и будут дальше существовать».

В областной суд поступили иски от кировчан, живущих в частных индивидуальных домах. Они не согласны с методикой расчета платы за вывоз мусора. В первых квитанциях получились "астрономические суммы" - от семисот до полутора тысяч рублей.Истцы считают, что методика определения нормативов накопления ТКО, утверждённая федеральным правительством, была нарушена. Региональное министерство ЖКХ не выделило как отдельную категорию индивидуальные жилые дома, где общая площадь на порядок выше, чем в многоквартирных домах. Получается, что плату за вывоз мусора начисляют даже с гаража.В региональном Правительстве пояснили, что пока установлен норматив прошлых лет, который не был разделен по категориям объектов. Для уточнения в 2018 году были проведены замеры объема коммунальных отходов на территории 11 муниципальных образований по четырем сезонам и по 26 категориям объектов. Об этом шла речь на недавней встрече в областном правительстве с общественными активистами.Добавим, что уже в феврале граждане получат квитанции, в которых графа за ТКО будет расшифрована. В ней появится информация о нормативе, тарифе, площади жилья или количестве человек. Это позволит кировчанам определить, корректно ли им начислена плата за вывоз мусора. Ну а пока в ситуации предстоит разобраться и судебной инстанции.