ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

26 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.6182
EURO: 74.4898
Погода в городе Кирове:
вечером:  -4...-2°C
ночью:  -6...-4°C
Добавить в избранное
Новости / ЖКХ

Жильцы частного сектора недовольны размером платы за вывоз мусора

Сегодня, 17:58 | Просмотров: 103 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В областной суд поступили иски от кировчан, живущих в частных индивидуальных домах. Они не согласны с методикой расчета платы за вывоз мусора. В первых квитанциях получились "астрономические суммы" - от семисот до полутора тысяч рублей.

Истцы считают, что методика определения нормативов накопления ТКО, утверждённая федеральным правительством, была нарушена. Региональное министерство ЖКХ не выделило как отдельную категорию индивидуальные жилые дома, где общая площадь на порядок выше, чем в многоквартирных домах. Получается, что плату за вывоз мусора начисляют даже с гаража.

Жильцы частного сектора недовольны размером платы за вывоз мусораКОНСТАНТИН СУХИХ, ИСТЕЦ:
«Получили уже квитанции с квадратного метра, больше тысячи, а кто-то и больше двух, при этом фактически мусор у нас не вывозится, контейнерная площадка, удовлетворяющая требованиям СанПиН, отсутствует, в прошлом году мы платили по договору КДУ-3 за вывоз нашего индивидуального контейнера, в этом году "Куприт" отказался заключать с нами договор на таких условиях».
 
 
 
В региональном Правительстве пояснили, что пока установлен норматив прошлых лет, который не был разделен по категориям объектов. Для уточнения в 2018 году были проведены замеры объема коммунальных отходов на территории 11 муниципальных образований по четырем сезонам и по 26 категориям объектов. Об этом шла речь на недавней встрече в областном правительстве с общественными активистами.

Жильцы частного сектора недовольны размером платы за вывоз мусораИГОРЬ РЕДЬКИН, МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По данным замерам у нас предусмотрены отдельные нормативы - многоквартирные дома, частный жилой сектор, который делится на дома с полным благоустройством и с печным отоплением. На сегодняшний день принято решение о том, что индивидуальные контейнеры в частном секторе остаются, они будут вноситься в территориальную схему, и будут дальше существовать».
 
 
Добавим, что уже в феврале граждане получат квитанции, в которых графа за ТКО будет расшифрована. В ней появится информация о нормативе, тарифе, площади жилья или количестве человек. Это позволит кировчанам определить, корректно ли им начислена плата за вывоз мусора. Ну а пока в ситуации предстоит разобраться и судебной инстанции.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове сотрудники ФСБ закрыли мошеннический медицинский центр.

19:45 26.02.2019


В Кирове сотрудники ФСБ закрыли мошеннический медицинский центр.

Под сводами кирово-чепецкой «Олимп-Арены» поднимут именной свитер Александра Мальцева.

14:14 26.02.2019


Под сводами кирово-чепецкой «Олимп-Арены» поднимут именной свитер Александра Мальцева.

Кировские силачи отличились на всероссийских стартах.

14:11 26.02.2019


Кировские силачи отличились на всероссийских стартах.

В оранжерее ботанического сада впервые зацвели драцены.

14:09 26.02.2019


В оранжерее ботанического сада впервые зацвели драцены.

В Кирове нашли двух пропавших без вести подростков.

21:18 25.02.2019


В Кирове нашли двух пропавших без вести подростков.

Погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой по колесам.

21:07 25.02.2019


Погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой по колесам.

В Кирове изъяли большую партию контрафактных детских игрушек.

20:58 25.02.2019


В Кирове изъяли большую партию контрафактных детских игрушек.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта

18:01 26.02.2019


В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта

В Кирове побывала делегация пожарных из Германии

18:00 26.02.2019


В Кирове побывала делегация пожарных из Германии

В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВ

17:59 26.02.2019


В Кировской области продолжается активная подготовка к переходу на цифровое ТВ

Жильцы частного сектора недовольны размером платы за вывоз мусора

17:58 26.02.2019


Жильцы частного сектора недовольны размером платы за вывоз мусора

В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка

11:54 26.02.2019


В Кирове прошел Открытый Кубок области по хоккею среди команд органов безопасности и правопорядка

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В РСТ назвали предварительный размер платы за вывоз мусора для кировчан.

23.11.2018


В РСТ назвали предварительный размер платы за вывоз мусора для кировчан.

В феврале 2019 года кировчане получат первые квитанции за электричество с новой графой за вывоз мусора.

12.12.2018


В феврале 2019 года кировчане получат первые квитанции за электричество с новой графой за вывоз мусора.

Библиотеке имени Грина в городе Слободском сделали перерасчет платы за вывоз мусора.

05.02.2019


Библиотеке имени Грина в городе Слободском сделали перерасчет платы за вывоз мусора.

Общественная палата о вывозе мусора

19.12.2018


Общественная палата о вывозе мусора

Сколько и как будем платить за мусор

27.12.2018


Сколько и как будем платить за мусор

Размер тарифов на вывоз мусора обсудили в областной Общественной палате

06.12.2018


Размер тарифов на вывоз мусора обсудили в областной Общественной палате

Популярные новости

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

22.02.2019


Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

19.02.2019


В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

18.02.2019


В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

В Кирове от падения снега с крыши пострадали 2-летний ребенок и 62-летний мужчина.

16.02.2019


В Кирове от падения снега с крыши пострадали 2-летний ребенок и 62-летний мужчина.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх