Прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в работе УК «Актив-Комфорт»

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Продолжается расследование дела о травмировании жительницы Кирова снежной глыбой, упавшей с крыши дома в центре города. Прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в работе управляющей компании, отвечавшей за дом.170 жилых домов в городе Кирове находится на обслуживании управляющей компании "Актив-Комфорт". В их числе и многоквартирный жилой дом на улице Труда, с крыши которого несколько дней назад наледь упала на 60-летнюю кировчанку. Женщина получила тяжелую травму и сейчас в реанимации.Добавим, что "Актив-Комфорт" уже была оштрафована за несвоевременную очистку кровель. В ее адрес многократно направлялись предписания. Но коммунальщики должных выводов до сих пор не сделали.Добавим, что после недавней проверки, проведенной сотрудниками администрации города, за один день было выписано 270 предписаний за неочищенные от снега крыши. Учитывая, что были проверены 300 домов - статистика более чем красноречивая.