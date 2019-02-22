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Новости / ЖКХ

Прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в работе УК «Актив-Комфорт»

Сегодня, 10:47 | Просмотров: 125 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Продолжается расследование дела о травмировании жительницы Кирова снежной глыбой, упавшей с крыши дома в центре города. Прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в работе управляющей компании, отвечавшей за дом.

- Вот какие сосульки, к сожалению, на домах.

170 жилых домов в городе Кирове находится на обслуживании управляющей компании "Актив-Комфорт". В их числе и многоквартирный жилой дом на улице Труда, с крыши которого несколько дней назад наледь упала на 60-летнюю кировчанку. Женщина получила тяжелую травму и сейчас в реанимации.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения закона в работе УК «Актив-Комфорт»ВЛАДИМИР ПЕСТОВ, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Проверка проведена с выходом на место. Установлены факты ненадлежащей очистки кровли, несвоевременной по 99 домам. По данному факту возбуждено производство по делу об административном нарушении и исковое заявление руководителю организации».

Добавим, что "Актив-Комфорт" уже была оштрафована за несвоевременную очистку кровель. В ее адрес многократно направлялись предписания. Но коммунальщики должных выводов до сих пор не сделали.

ВЛАДИМИР ПЕСТОВ, ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Будет рассмотрено производство по делу об административном нарушении, направленные в суд и в дальнейшем при выявлении подобных нарушений компании может грозить санкция вплоть до лишения лицензии».

Добавим, что после недавней проверки, проведенной сотрудниками администрации города, за один день было выписано 270 предписаний за неочищенные от снега крыши. Учитывая, что были проверены 300 домов - статистика более чем красноречивая.


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