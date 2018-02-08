Областной центр продолжает утопать в " снежной каше"
Тем, кто торопиться, приходится снижать скорость. А как иначе пройти по тротуару. Пожилым людям особенно трудно преодолевать кашу. Но даже такую пешеходную дорожку люди называют терпимой.
- Здесь немножко расчистили. А так обычно не чистят.
- То есть это еще хорошо считается?
- Это еще отлично даже.
В социальных сетях кировчане публикуют десятки фотографий с неочищенными тротуарами. Глядя на них, понимаешь, почему к этому месту относятся так снисходительно. Плохо очищенные тротуары приводят к падениям.
ИРИНА ФАДЕЕВА:
- По этой стороне еще можно идти. По той стороне, когда будет оттепель, идти невозможно.
Переходить мост вдобавок еще и опасно. Упасть можно очень неудачно.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Снег не чистится, а утрамбовывается. Летом эти перила выше пояса, сейчас же примерно по колено. Теперь такое ограждение не может считаться надежной защитой».
Такая ситуация на главных улицах, на второстепенных еще хуже.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Улица Горбачева, здесь располагается сквер, а в 150-ти метрах городская администрация. Если по прямой, то и того меньше. Дорога здесь, конечно, почищена, а вот для пешеходов осталась небольшая тропинка. Коммунальщики сгребли снег с дороги на тротуар».
В этом сезоне из областного центра на специальные полигоны вывезено более 480-ти тысяч кубометров снега. Здесь он будет дожидаться лета.
АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, И.О. ДИРЕКТОРА МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ И ПАРКОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КИРОВА":
«По тротуарам у нас сейчас есть большие вопросы к определенной подрядной организации, будем в ближайшее время делать выводы. Запланировали более 40 тысяч кубометров вывезти именно с тротуаров».
Массовая уборка снега с тротуаров начнется примерно через неделю.
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