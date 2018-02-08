Областной центр продолжает утопать в " снежной каше"

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«Можете и здесь посмотреть, что творится, а вот там по мостику, вообще невозможно пройти. Я сегодня упала».

Во многих микрорайонах областного центра кировчанам по-прежнему приходится ходить по " снежной каше". Коммунальщики далеко не везде добросовестно и качественно убирают снег. Проблемные места посетила наша съемочная группа.Тем, кто торопиться, приходится снижать скорость. А как иначе пройти по тротуару. Пожилым людям особенно трудно преодолевать кашу. Но даже такую пешеходную дорожку люди называют терпимой.В социальных сетях кировчане публикуют десятки фотографий с неочищенными тротуарами. Глядя на них, понимаешь, почему к этому месту относятся так снисходительно. Плохо очищенные тротуары приводят к падениям.Ирина Константиновна не удержалась на ногах на мосту через речку Хлыновку. Здесь снежная каша уже никого не удивляет, однако и не перестает возмущать.Переходить мост вдобавок еще и опасно. Упасть можно очень неудачно.Такая ситуация на главных улицах, на второстепенных еще хуже.В этом сезоне из областного центра на специальные полигоны вывезено более 480-ти тысяч кубометров снега. Здесь он будет дожидаться лета.Массовая уборка снега с тротуаров начнется примерно через неделю.