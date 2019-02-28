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Новости / ЖКХ

Крышу на Искожевском переулке, 3 почистили, но только после жалоб в СМИ

Сегодня, 11:52 | Просмотров: 94 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Жители дома на Искожевском переулке, 3 жаловались на нерасчищенную кровлю. Коммунальщики отреагировали на обращение жильцов только после того, как в ситуацию вмешались СМИ.

На Искожевском, 3 с самого утра переполох. Накануне руководителей всех управляющих компаний вызывали в администрацию города и потребовали, чтобы у крыши домов чистились оперативно и качественно. Здесь ситуация выглядит потенциально опасной. При малейшей оттепели с крыши может съехать целый пласт льда со снегом. Еще до приезда съемочной группы к дому приехали рабочие, которые готовятся к очистке кровли.

Крышу на Искожевском переулке, 3 почистили, но только после жалоб в СМИЛЮДМИЛА БРЕВНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ИСКОЖЕВСКОМ ПЕР, 3:
«Первый год, а я живу здесь 45 лет, первый год такая история. Снег не убран. И до них невозможно достучаться».
 
 
 
Крышу на Искожевском переулке, 3 почистили, но только после жалоб в СМИВАЛЕНТИНА РЕШЕТНИКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ИСКОЖЕВСКОМ ПЕР, 3:
«В данный момент глыба ледяная. Если она рухнет, а тут и дети и всё. Мы не можем дозвониться до УК».
 
 
Нам удалось встретиться с руководством управляющей компании и задать вопрос, почему на жалобы жильцов реакция ранее была несвоевременной.

Крышу на Искожевском переулке, 3 почистили, но только после жалоб в СМИМИХАИЛ МАРТЫНЕНКО, ИО. ДИРЕКТОРА МУП ЦКС:
«Всё делается в плановом режиме, но мы стараемся реагировать как можно быстрее, в течение нескольких часов. Делаем ежедневные объезды. Более того, тут подключены сотрудники ТУ, они сообщают о нарушениях в общегородской чат. И мы сразу же реагируем».
 
Добавим, что с начала года специалистами теруправлений, административно-технической инспекции было выявлено свыше 1500 нарушений зимнего содержания многоквартирных домов, из них 1300 касаются именно крыш. Руководители управляющих компаний несут личную ответственность – вплоть до уголовной – за безопасность вверенного им жилого фонда. Кроме того, руководители компаний, проводящих очистку крыш, также несут ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении работ.


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