Крышу на Искожевском переулке, 3 почистили, но только после жалоб в СМИ

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«В данный момент глыба ледяная. Если она рухнет, а тут и дети и всё. Мы не можем дозвониться до УК».

Жители дома на Искожевском переулке, 3 жаловались на нерасчищенную кровлю. Коммунальщики отреагировали на обращение жильцов только после того, как в ситуацию вмешались СМИ.На Искожевском, 3 с самого утра переполох. Накануне руководителей всех управляющих компаний вызывали в администрацию города и потребовали, чтобы у крыши домов чистились оперативно и качественно. Здесь ситуация выглядит потенциально опасной. При малейшей оттепели с крыши может съехать целый пласт льда со снегом. Еще до приезда съемочной группы к дому приехали рабочие, которые готовятся к очистке кровли.Нам удалось встретиться с руководством управляющей компании и задать вопрос, почему на жалобы жильцов реакция ранее была несвоевременной.Добавим, что с начала года специалистами теруправлений, административно-технической инспекции было выявлено свыше 1500 нарушений зимнего содержания многоквартирных домов, из них 1300 касаются именно крыш. Руководители управляющих компаний несут личную ответственность – вплоть до уголовной – за безопасность вверенного им жилого фонда. Кроме того, руководители компаний, проводящих очистку крыш, также несут ответственность за соблюдение техники безопасности при проведении работ.