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Новости / ЖКХ

Кировчане продолжают жаловаться на неубранные кучи снега во дворах и на тротуарах

Сегодня, 11:50 | Просмотров: 26 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Кировчане продолжают жаловаться на неубранные кучи снега во дворах и на тротуарах.
 
 
Кировчане продолжают жаловаться на неубранные кучи снега во дворах и на тротуарахИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Состояние тротуаров на Красноармейской 38 трудно описать словами, после того как с крыши дома очистили снег, он так и остался лежать на тротуаре. Образовалась куча, которую люди преодолевают с трудом».

Это не маленький сугроб, а настоящая гора до второго этажа. Кто-то предусмотрительно обходит снежный перевал по дороге, наиболее отчаянные штурмуют высоту, рискуя сломать ноги и руки.

Кировчане продолжают жаловаться на неубранные кучи снега во дворах и на тротуарахТАТЬЯНА РОЖНЕВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. КИРОВА:
«Это что такое? Мы живем в Чистых Прудах, у нас такого нет! Вы видели с той стороны что происходит? Здесь можно и травму получить и все».
 
 
Мимо проходил студент 5 курса лечебного факультета из Судана, Али Мухаммед с приятелем. Судан - горная страна, гостю не привыкать карабкаться на вершины. Но он никак не ожидал, что в России они будут из снега.

Кировчане продолжают жаловаться на неубранные кучи снега во дворах и на тротуарахАЛИ МУХАММЕД, СТУДЕНТ-МЕДИК:
«Я живу в общежитии поблизости, там убрано нормально. А здесь и здесь очень плохо».
 
 
В управляющей компании, на территории которой пешеходная часть улицы превратилась в аттракцион по скалолазанию, пообещали, что в ближайшие три дня эту преграду уберёт трактор. Другой проблемный адрес - дом номер 6 по улице Горбуновой. Жалобы людей здесь услышали. С утра во дворе дома работает дворник. Как он сказал - не уйдет отсюда пока не расчистит весь вход в подъезд. В целом заваленные снегом дворы и периферийные улицы остаются главной проблемой коммунальщиков. Но скоро решать ее им будет помогать погода.


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