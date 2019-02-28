Поделиться новостью:

Кировчане продолжают жаловаться на неубранные кучи снега во дворах и на тротуарах.

«Это что такое? Мы живем в Чистых Прудах, у нас такого нет! Вы видели с той стороны что происходит? Здесь можно и травму получить и все».

«Я живу в общежитии поблизости, там убрано нормально. А здесь и здесь очень плохо».

Это не маленький сугроб, а настоящая гора до второго этажа. Кто-то предусмотрительно обходит снежный перевал по дороге, наиболее отчаянные штурмуют высоту, рискуя сломать ноги и руки.Мимо проходил студент 5 курса лечебного факультета из Судана, Али Мухаммед с приятелем. Судан - горная страна, гостю не привыкать карабкаться на вершины. Но он никак не ожидал, что в России они будут из снега.В управляющей компании, на территории которой пешеходная часть улицы превратилась в аттракцион по скалолазанию, пообещали, что в ближайшие три дня эту преграду уберёт трактор. Другой проблемный адрес - дом номер 6 по улице Горбуновой. Жалобы людей здесь услышали. С утра во дворе дома работает дворник. Как он сказал - не уйдет отсюда пока не расчистит весь вход в подъезд. В целом заваленные снегом дворы и периферийные улицы остаются главной проблемой коммунальщиков. Но скоро решать ее им будет помогать погода.