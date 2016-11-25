Совещание в правительстве области с управляющими компаниями

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«После бесед ы с директорами УК возникало ощущение, что их беспокоит величина тарифа, но никак не безопасность граждан. А про комфорт жителей с ними вообще говорить затруднительно. Полное непонимание того, чем они должны заниматься».

«Считаем, ненормальной ситуацию, когда власти уговаривают УК сделать работу, за которую они получают деньги с жителей города. Будут приняты все предусмотренные законом меры, чтобы ни один виновный не ушел от ответственности».

Очередное общественное предупреждение было сделано в адрес управляющих компаний на совещании, прошедшем в правительстве области.Оперативные совещания, плановые и внеплановые рейды. Этой зимой претензии и жалобы к коммунальщикам росли как снежный ком. Но они не всегда торопились соблюдать правила внешнего благоустройства. Включиться в работу не помогали даже вынесенные предостережения и штрафы на общую сумму в два с половиной миллиона рублей.Следственный комитет и прокуратура тоже держат на контроле деятельность управляющих компаний. С начала зимы зафиксировано 16 случаев схода снега на людей и более 70 фактов травмирования граждан на улицах и придомовых территориях.Своевременная очистка от снега и наледи крыш домов. Ранней весной эта задача сейчас встает наиболее остро перед управляющими компаниями. Однако их сегодняшний отчет о готовности к весеннему периоду оставил больше вопросов, чем ответов.Руководителям управляющих компаний на совещании еще раз напомнили об административной ответственности. И в то же время призвали, несмотря любые погодные условия, принимать все необходимые меры по очистке кровель и дворовых территорий. Общественность также продолжит мониторинг качества выполненных работ.