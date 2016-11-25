Совещание в правительстве области с управляющими компаниями
Оперативные совещания, плановые и внеплановые рейды. Этой зимой претензии и жалобы к коммунальщикам росли как снежный ком. Но они не всегда торопились соблюдать правила внешнего благоустройства. Включиться в работу не помогали даже вынесенные предостережения и штрафы на общую сумму в два с половиной миллиона рублей.
АЛЕКСЕЙ КАБАШОВ, НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
РУСЛАН САРКИТОВ, ПРОКУРОР Г.КИРОВА:
- Снегопады были сильные, техника ломалась.
- А сколько у вас техники?
- У нас 4 единицы техники. Обслуживаем 670 домов.
- Вы всерьез собираетесь заниматься этим бизнесом. Почему не приобретаете технику, не нанимаете квалифицированный персонал?
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Прежде всего, гражданам при выборе УК нужно ориентироваться на простые, понятные цифры. Количество единиц техники, опыт работы, количество сотрудников в виде инженеров, водопроводчиков, электриков. А не на то, что декларируются какие-то условия. А по факту, в компании кроме бухгалтера, инженера больше никого нет».
Руководителям управляющих компаний на совещании еще раз напомнили об административной ответственности. И в то же время призвали, несмотря любые погодные условия, принимать все необходимые меры по очистке кровель и дворовых территорий. Общественность также продолжит мониторинг качества выполненных работ.
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