"Молодежка ОНФ" проводит экологические рейды

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«По вопросам организации контейнерных площадок нужно обраться к собственникам участка, на которых они расположены. Это вопрос не к региональному оператору. Свалку мы уберем».

Представители "Молодежки ОНФ" проводят экологические рейды в нескольких регионах России. Это реакция общественников на звонки, поступившие на федеральную горячую линию, организованную по поводу начала реализации "мусорной реформы". Жалобы поступили и от кировчан. Чем они недовольны?Вот такую картину вынуждены наблюдать жители дома на Дзержинского 40. Бывшая контейнерная площадка превратилась в свалку. Образовалась она с середины декабря. Появилось и объявление о штрафе с жильцов за выбрасываемый мусор. Их ответной реакцией было обращение в управляющую компанию.Дело в том, что управляющая компания посчитала нужным перенести контейнеры на придомовую территорию. Это привело к еще большим неудобствам. Бачки люди обнаружили вдали от дома.С проблемами, связанными с введением новой системы обращения с отходами, активисты ОНФ сталкиваются неоднократно. В рамках рейдов они проводят поквартирный опрос населения, проверяют площадки для сбора мусора и проходят по адресам, откуда поступают обращения на горячую линию. При отработке сигнала с улицы Дзержинского пришлось проследить весь путь, которым сейчас люди вынуждены идти до новой мусорной площадки.В ходе рейдов также собираются мнения горожан о "мусорной реформе". Горячая линия ОНФ, посвященная ей, продолжает работать. Что же касается проблемных вопросов, то активисты держать на контроле их исправление.