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Новости / ЖКХ

"Молодежка ОНФ" проводит экологические рейды

Вчера, 17:59 | Просмотров: 123 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Представители "Молодежки ОНФ" проводят экологические рейды в нескольких регионах России. Это реакция общественников на звонки, поступившие на федеральную горячую линию, организованную по поводу начала реализации "мусорной реформы". Жалобы поступили и от кировчан. Чем они недовольны?

Вот такую картину вынуждены наблюдать жители дома на Дзержинского 40. Бывшая контейнерная площадка превратилась в свалку. Образовалась она с середины декабря. Появилось и объявление о штрафе с жильцов за выбрасываемый мусор. Их ответной реакцией было обращение в управляющую компанию.

- Звонили 26 февраля, да? Все говорят. Ваша заявка рассматривается. Потом нам предложили написать коллективное письмо с просьбой восстановить эти контейнеры. А почему мы должны его писать.

Дело в том, что управляющая компания посчитала нужным перенести контейнеры на придомовую территорию. Это привело к еще большим неудобствам. Бачки люди обнаружили вдали от дома.

- Это более 300 метров до улицы Крупской. Это нарушение санитарных требований. Сказано, что должно быть не более 100.

"Молодежка ОНФ" проводит экологические рейдыСТАНИСЛАВ КУРШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА:
«По вопросам организации контейнерных площадок нужно обраться к собственникам участка, на которых они расположены. Это вопрос не к региональному оператору. Свалку мы уберем».
 
 
С проблемами, связанными с введением новой системы обращения с отходами, активисты ОНФ сталкиваются неоднократно. В рамках рейдов они проводят поквартирный опрос населения, проверяют площадки для сбора мусора и проходят по адресам, откуда поступают обращения на горячую линию. При отработке сигнала с улицы Дзержинского пришлось проследить весь путь, которым сейчас люди вынуждены идти до новой мусорной площадки.

"Молодежка ОНФ" проводит экологические рейдыЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, КООРДИНАТОР "МОЛОДЕЖКИ ОНФ":
«Посмотрите, здесь их находится 9 штук. А должно быть не более 5. Это прямое нарушение санитарных норм. И мы, конечно, на стороне жителей. Будем стараться наладить это взаимодействие и свести вместе все точки этого конфликта».

Горячая линия 8-800-555-97-76

В ходе рейдов также собираются мнения горожан о "мусорной реформе". Горячая линия ОНФ, посвященная ей, продолжает работать. Что же касается проблемных вопросов, то активисты держать на контроле их исправление.


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