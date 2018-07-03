"Молодежка ОНФ" проводит экологические рейды
Вот такую картину вынуждены наблюдать жители дома на Дзержинского 40. Бывшая контейнерная площадка превратилась в свалку. Образовалась она с середины декабря. Появилось и объявление о штрафе с жильцов за выбрасываемый мусор. Их ответной реакцией было обращение в управляющую компанию.
- Звонили 26 февраля, да? Все говорят. Ваша заявка рассматривается. Потом нам предложили написать коллективное письмо с просьбой восстановить эти контейнеры. А почему мы должны его писать.
Дело в том, что управляющая компания посчитала нужным перенести контейнеры на придомовую территорию. Это привело к еще большим неудобствам. Бачки люди обнаружили вдали от дома.
- Это более 300 метров до улицы Крупской. Это нарушение санитарных требований. Сказано, что должно быть не более 100.
СТАНИСЛАВ КУРШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА:
ЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, КООРДИНАТОР "МОЛОДЕЖКИ ОНФ":
«Посмотрите, здесь их находится 9 штук. А должно быть не более 5. Это прямое нарушение санитарных норм. И мы, конечно, на стороне жителей. Будем стараться наладить это взаимодействие и свести вместе все точки этого конфликта».
Горячая линия 8-800-555-97-76
В ходе рейдов также собираются мнения горожан о "мусорной реформе". Горячая линия ОНФ, посвященная ей, продолжает работать. Что же касается проблемных вопросов, то активисты держать на контроле их исправление.
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