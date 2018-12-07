Свалку на улице Зимней убрали спустя три месяца после жалоб местных жителей.

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Большая свалка из бытовых отходов, старой мебели и строительного мусора появилась на улице Зимней города Кирова осенью прошлого года.

А причиной стало уменьшение количества контейнеров. Вместо трех остался один.

Несмотря на то, что мусор на эту площадку складировали жители нескольких многоквартирных домов и частного сектора. Свалка стала любимым местом собак, птиц и грызунов.

С наступлением зимы отходы завалило снегом.

В декабре после жалоб местных жителей о проблемной свалке было сообщено в прокуратуру. Но коммунальщики представления от надзорного органа проигнорировали.

В начале марта 2019 года в ходе рейда активистов ОНФ представитель регионального оператора пообещал, что свалка будет убрана силами городской администрации. Спустя несколько дней свалку ликвидировали.

Но местные жители опасаются, что она может повториться. Количество контейнеров на площадке не увеличилось.