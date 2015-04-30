В Кирове завершился отопительный сезон.

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Глава администрации города подписал соответствующее постановление.

В течение ближайших суток ресурсоснабжающие организации Кирова должны повсеместно прекратить подачу отопления с сохранением горячего водоснабжения).

Отключение систем отопления учреждений здравоохранения, образования и социально-культурной сферы будут проводить по заявкам их руководителей.

Руководителям ресурсоснабжающих организаций после прекращения подачи отопления рекомендовано обеспечить бесперебойную работу систем горячего водоснабжения до проведения гидравлических испытаний. После начнется ремонт теплосетей.

Теплоснабжающим организациям предписано до начала испытаний тепловых сетей обеспечить технически исправное состояние теплового хозяйства - для возобновления отопления в случае критического понижения среднесуточной температуры наружного воздуха.