Жители кировских многоэтажек ждут запуска новых лифтов

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«Монтажники жаловались на то, что не вовремя подвозят комплектующие, или привезут, но без сборочной документации, то привезут что-то не то, вот они так - поработают, стоят, поработают, стоят».

«Люди ходят пешком, больше половины дома - пенсионеры, астматики, лишний раз уже не выйти на улицу».

«Есть переписка с Фондом капитального ремонта, ответов мы не получили, были телефонные разговоры, где был дан ответ, что до майских праздников лифт будет работать».

«Было написано первое объявление - 27 марта будет, потом - на 15 апреля, и вот уже 15 мая, и до сих пор нет».

Жители кировских многоэтажек с нетерпением ждут запуска новых лифтов. В некоторых домах их замена по программе капремонта затянулась на месяцы.Многие пожилые жильцы дома на Лепсе, 58/2 оказались запертыми в своих квартирах, преодолеть несколько этажей пешком им просто не под силу. Лифт отключили 11 февраля. Специалисты уверяли, что собрать оборудование и провести пуско-наладочные работы можно за полтора месяца, однако, прошло уже больше трех.Причем, сменилось уже три бригады. А дозвониться до подрядчиков ни председатель совета дома, ни сотрудники управляющей компании так ни разу и не смогли.В Фонде капремонта нам пояснили, что неоднократно направляли претензионные письма по нарушениям сроков. Но в управляющей компании считают, что контроль за ходом работ недостаточный.Сейчас в Фонде огласили новые сроки - до 16 мая пройдет техническое освидетельствование экспертной организацией, а при положительном результате проверки Ростехнадзор проведёт техобследование до 22 мая. Аналогичная ситуация и в доме на Подгорной, 18, где тоже ждут запуска лифтов не один месяц.Здесь, по информации Фонда капремонта, техническое освидетельствование в 6 и 9 подъездах пройдет в ближайшие два дня. А запуск всех лифтов планируется ориентировочно в срок до 31 мая.