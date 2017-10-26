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Новости / ЖКХ

Жители кировских многоэтажек ждут запуска новых лифтов

Вчера, 14:55 | Просмотров: 165 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Жители кировских многоэтажек с нетерпением ждут запуска новых лифтов. В некоторых домах их замена по программе капремонта затянулась на месяцы.

Многие пожилые жильцы дома на Лепсе, 58/2 оказались запертыми в своих квартирах, преодолеть несколько этажей пешком им просто не под силу. Лифт отключили 11 февраля. Специалисты уверяли, что собрать оборудование и провести пуско-наладочные работы можно за полтора месяца, однако, прошло уже больше трех.

Жители кировских многоэтажек ждут запуска новых лифтовЕЛЕНА ТИВАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДОМА НА ЛЕПСЕ, 58/2:
«Монтажники жаловались на то, что не вовремя подвозят комплектующие, или привезут, но без сборочной документации, то привезут что-то не то, вот они так - поработают, стоят, поработают, стоят».
 
 
Причем, сменилось уже три бригады. А дозвониться до подрядчиков ни председатель совета дома, ни сотрудники управляющей компании так ни разу и не смогли.

Жители кировских многоэтажек ждут запуска новых лифтовВЛАДИМИР ГЛИНОВ, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА ЛЕПСЕ, 58/2:
«Люди ходят пешком, больше половины дома - пенсионеры, астматики, лишний раз уже не выйти на улицу».
 
 
В Фонде капремонта нам пояснили, что неоднократно направляли претензионные письма по нарушениям сроков. Но в управляющей компании считают, что контроль за ходом работ недостаточный.

Жители кировских многоэтажек ждут запуска новых лифтовВАЛЕНТИНА ДЕМЕНТЬЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Есть переписка с Фондом капитального ремонта, ответов мы не получили, были телефонные разговоры, где был дан ответ, что до майских праздников лифт будет работать».
 
 
Сейчас в Фонде огласили новые сроки - до 16 мая пройдет техническое освидетельствование экспертной организацией, а при положительном результате проверки Ростехнадзор проведёт техобследование до 22 мая. Аналогичная ситуация и в доме на Подгорной, 18, где тоже ждут запуска лифтов не один месяц.

Жители кировских многоэтажек ждут запуска новых лифтовЛЮДМИЛА ШАБУРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА ПОДГОРНОЙ, 18:
«Было написано первое объявление - 27 марта будет, потом - на 15 апреля, и вот уже 15 мая, и до сих пор нет».
 
 
Здесь, по информации Фонда капремонта, техническое освидетельствование в 6 и 9 подъездах пройдет в ближайшие два дня. А запуск всех лифтов планируется ориентировочно в срок до 31 мая.


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