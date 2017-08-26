На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

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Провал в новом асфальте образовался сразу после дорожных работ.

Улица Воровского ремонтируется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас там идет укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. В ходе обследования выяснилось, что причиной провала стало повреждение плит перекрытия тепловой камеры.

По информации КТК, укладка плит проводилась в 2017 году в рамках реконструкции теплосетей. При проведении дорожного ремонта плиты не выдержали веса тяжелой дорожной техники.

Сейчас повреждённые плиты заменены и проведено бетонирование участка.

Ремонт улицы Воровского в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется завершить до 15 сентября.