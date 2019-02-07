Котельничский Затон буквально утонул в мусоре

Заречная часть Котельнича с говорящим названием Затон тонет в мусоре. Как власти намерены решать проблему, и почему она возникла?
АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В посёлке Затон Котельничского района мусорная реформа дала сбой. В течение двух месяцев эта куча выросла вот до таких размеров. Местные жители говорят о том, что здесь уже бегают крысы, ползают змеи и летают мухи, а власти молчат».
Местные жители не знают, что делать, говорят, сожгли бы - да нельзя, получат штраф.
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕНКО, ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА ЗАТОН:
«Это не город, это какая-то...сейчас на зонах, люди, где сидят в тюрьме, там на зонах приятнее смотреть, чем там, там как будто война была, понимаете, кругом грязь, кругом всё развалено, дома как после бомбёжки, стёкла все поразбиты, на земле всё валяется - это ужас какой-то».
С начала мая и по конец октября в посёлок, который находится в заречной части Котельнича, можно попасть на электричке и катере, который местные жители прозвали "калошей". Она перевозит только людей, доставка грузов на ней невозможна. С этой задачей должен был справиться паром местного колхоза. Но в этом году он курсировать не будет, так как не получил специального разрешения. Вопрос с вывозом мусора повис в воздухе.
СЕРГЕЙ КУДРЕВАТЫХ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:
«У каждого из участников мусорной реформы есть свои обязанности, свои полномочия. Полномочия органа местного самоуправления определены в организации мест накопления, в их определении, то есть где, куда человеку нести тот мусор, который у него образовался. Данные места нами в заречной части города, в посёлке Затоне, определены, мы поставили контейнеры, то, что касается вывозки - это уже полномочия регионального оператора».
Власти города не знают оптимального способа решения этой проблемы - если только делать так, как было раньше.
ТАТЬЯНА РУССКИХ, ЖИТЕЛЬ ПОСЁЛКА ЗАТОН:
«Был у нас трактор раньше, вывозили в течение двухсот лет, мусора не было, было всё чисто, не было проблем. Мы согласны платить такие же деньги, как и сейчас, платим, но чтоб мусора у нас не было».
Вывезенный трактором мусор сжигали в полутора километрах от Затона. Но сейчас это незаконно.
СТАНИСЛАВ КУРШАКОВ, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АО "КУПРИТ":
«В настоящее время с посёлком Затон нет сообщения, которое позволяет вывозить твёрдые коммунальные отходы, и на этот период местная администрация должна организовать возможность для граждан накопления отходов. Как только с посёлком будет установлено сообщение, которое позволит нам вывозить отходы, то отходы будут вывезены».
Жителям остается надеяться, что пути сообщения в скором времени будут найдены, и они перестанут тонуть в мусоре и платить за услуги, которые им не предоставляются.
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