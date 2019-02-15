Общественники обсудили плачевное состоянии ряда улиц в Кирове после схода снега

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«После начала сезона асфальтирования дорог, там должны начинаться работы. Но до этого периода они должны быть приведены в нормативное состояние».

«Покрытие кто вскрывает и не качественно укладывает нам необходимо разработать действенный регламент. Т.е. его пока нет? Есть регламент благоустройства. Но касается тех вопросов, когда балансосодержатели коммуникаций обращаются в установленном порядке, получают ордер, согласование, технические условия на проведение работ».

«Как бы вы не говорили, это постулат. Я сам автомобилист и я хочу ездить по дорогам, за которые я плачу налоги».

Региональная группа общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог обсудила плачевное состояние ряда улиц в Кирове после схода снега.Общественники озабочены состоянием участков дорог, на которых проводились ремонты коммунальных сетей. Большинство из них не отвечают нормативным требованиям. А по некоторым водители просто опасаются ездить. Яркий пример отрезок улицы Казанской. В прошлом году там менялись трубы. Сейчас в глаза бросаются последствия тех работ.Ресурсоснабжающие организации каждое лето регулярно проводят ремонты своих коммуникаций. Они либо укладываются в срок, либо ремонты затягиваются по времени. Но в любом случае после их завершения дорожное покрытие должно быть восстановлено. Как показывает практика, его качество бывает далеко не идеальным.Вопрос контроля за проведением ремонтных работ будет поднят на совещании в городской администрации, куда будут приглашены все коммунальные службы. Сложившаяся ситуация требует скорейшего решения, считают общественники. В противном случае, список разбитых дорог может только увеличиваться.От региональной группы также будет направлен запрос в администрацию города на предмет применения штрафных санкций в отношении ресурсоснабжающих организаций, выполнивших некачественный ремонт дорог.