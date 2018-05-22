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Новости / ЖКХ

В Кирове начались гидравлические испытания теплосетей

Сегодня, 14:46 | Просмотров: 110 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Кировчанам придется некоторое время пожить без горячей воды. В областном центре начались гидравлические испытания теплосетей. На сегодня из 356-ти участков успешно прошли испытания 18.

Вот уже несколько лет гидравлические испытания проводятся по секциям с использованием специальных машин для локальных опрессовок. Во время испытаний в трубопроводы тепловых сетей подается вода под давлением, в полтора раза превышающим нормативные показатели. Это позволяет выявить слабые места, которые будут отремонтированы или заменены в период летней ремонтной кампании. В момент приезда нашей съемочной группы полным ходом шли работы на теплотрассе в районе улиц Полевой и Федосеево, которая обеспечивает теплом микрорайоны Авитек и Ганино.

В Кирове начались гидравлические испытания теплосетейОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Сегодня прессуются теплосети здесь и будет проводиться испытание также в районе улиц Ленина-Казанская, Урицкого-Милицейская и Красноармейская. Ежедневно по четыре участка проводится опрессовка. Со всеми графиками можно ознакомиться на сайте вот-хотер, можно уточнить в управляющей компании».
 
 
В этом году в областном центре будут проводиться работы и по реконструкции сетей. В прошлом году было отремонтировано 12 км, то в планах этого года уже 27 км.

ОЛЕГ ПРОХОРЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ КОМПАНИИ:
«Мы наращиваем эти объемы для того, чтобы меньше было порывов, дефектов и меньше сроков в ожидании горячей воды. Чем больше заменим, тем меньше дефектов на них останется».
 
 
Добавим, что за эту зиму в областном центре было уже заменено 16 км теплосетей.


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