Путепровод в Чистые Пруды планируется открыть к концу лета

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Совсем скоро по путепроводу в Чистые Пруды поедут машины, и транспортная доступность в этом микрорайоне существенно возрастёт.Протяженность путепровода - полтора километра, он позволит связать большой микрорайон с центральной частью города - начиная с улицы Ивана Попова и заканчивая Чистопрудненской. По словам сити-менеджера и представителя подрядной организации всё идёт по плану, и всё будет готово в срок.Укладка асфальта запланирована на июнь. Останется установить барьерное и перильное ограждение, окрасить железобетонные конструкции и сооружения, установить наружное освещение, светофоры, благоустроить и озеленить территорию.