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Новости / ЖКХ

Путепровод в Чистые Пруды планируется открыть к концу лета

Сегодня, 10:53 | Просмотров: 111 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Совсем скоро по путепроводу в Чистые Пруды поедут машины, и транспортная доступность в этом микрорайоне существенно возрастёт.

Путепровод в Чистые Пруды планируется открыть к концу летаАЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Работы по строительству путепровода в микрорайон Чистые Пруды идут полным ходом... Мост обещают построить к 31 августа, а пока на этом участке проложили гидроизоляцию, скоро здесь будет асфальт».
 
Протяженность путепровода - полтора километра, он позволит связать большой микрорайон с центральной частью города - начиная с улицы Ивана Попова и заканчивая Чистопрудненской. По словам сити-менеджера и представителя подрядной организации всё идёт по плану, и всё будет готово в срок.

Путепровод в Чистые Пруды планируется открыть к концу летаМАКСИМ КОРНЕЕВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КТФ "МОСТООТРЯД-46":
«На текущий момент выполнены работы по сооружению опоры и подпорных стен путепровода, сооружены пролётные строения, выполнен асфальт в основной дороге со стороны Чистых Прудов, со стороны улицы Щорса до путепровода выполнено всё земляное полотно и конструктив дороги - тощий бетон».
 
Укладка асфальта запланирована на июнь. Останется установить барьерное и перильное ограждение, окрасить железобетонные конструкции и сооружения, установить наружное освещение, светофоры, благоустроить и озеленить территорию.


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