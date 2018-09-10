В этом году в Нововятском районе будут отремонтированы четыре участка дорог. На улице Опарина рабочие уже уложили выравнивающий слой, установлены новые бордюры.
Улица Опарина в Нововятске преображается. Ям больше нет, на дороге новый асфальт. Работы еще не закончены. Пока уложены два выравнивающих слоя. Окончание ремонта запланировано на июнь. Подрядчики должны так же сделать не только дорогу, но и обустроить съезды и парковки.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«На территории Нововятского района в этом году будет отремонтировано 4 улицы. Это улица Опарина, улица тренера Пушкарева, улица Красноармейская и улица Ленина. В целом мы получим по этому району протяженность, которую мы отремонтируем порядка 1,6 километров».
На Нововятские дороги будет потрачено порядка 30-ти миллионов рублей. Всего же в Кирове в этом году по программе "Безопасные и качественные дороги" отремонтируют не менее 19-ти участков уличной дорожной сети. На эти цели выделено более миллиарда рублей.
ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Работы на сегодня ведутся в графике. Майская погода позволяет нам эти работы в этом году начать с опережением прошлогодних темпов».
В Нововятске, реализуется еще одна программа - формирование комфортной городской среды. В рамках этого проекта будет благоустроен сквер на улице Опарина.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Эти фонари были установлены в сквере в 2018-м году. В этом году здесь появились вот такие пешеходные дорожки. Так же, в скором времени в сквере возле 11-го дома по улице Опарина появятся лавочки и малые архитектурные формы».
Этот сквер имеет большое значение для местных жителей. Не просто место отдыха. Здесь проводятся праздники. Поэтому и отношение к нему особое. Местные жители включились в программу поддержки местных инициатив.
ГЕННАДИЙ ПЛЕХОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО НОВОВЯТСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Благоустройство сквера не заканчивается. У нас еще далеко идущие планы вперед, с общественностью. Это озеленение данной территории».
Представители администрации и местные жители планируют установить в сквере горку - чтобы отдыхать здесь было интересно не только взрослым, но и детям.
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